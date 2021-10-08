Эстония приобретает израильские противокорабельные ракеты Blue Spear

6 октября 2021 года Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) подписал контракт с израильско-сингапурской компанией Proteus Advanced Systems Pte. Ltd. (совместное предприятие израильской компании Israel Aerospace Industries и сингапурской ST Engineering Land Systems Ltd.) на приобретение для вооруженных сил Эстонии противокорабельных ракет Blue Spear (5G SSM) для оснащения перспективных береговых ракетных комплексов. Blue Spear является фактически реализуемой под брендом Proteus Advanced Systems разработанной Israel Aerospace Industries (IAI) новой израильской противокорабельной ракетой Gabriel 5, и IAI подтвердила подписание контракта с эстонской стороной.

Изображение противокорабельной ракеты Blue Spear (5G SSM) (с) Israel Aerospace Industries

Эстония стала первым известным заказчиком ракет в исполнении Blue Spear (5G SSM). О создании совместного предприятия Proteus Advanced Systems для совместного производства и реализации ракет Gabriel 5 под брендом Blue Spear было объявлено летом 2020 года, и первоначально ожидалось, что данный проект ориентирован в первую очередь на ВМС Сингапура, а также других стран Юго-Восточной Азии, однако сведения о закупке вооруженными силами Сингапура ракет Blue Spear пока отсутствуют.

Напомним, что год назад в утвержденный правительством Эстонии оборонный бюджет на 2021 год в размере 645 млн евро (2,3% ВВП страны) была включена программа усиления обороны побережья Эстонии, включающая приобретение к 2026 году береговых противокорабельных ракетных комплексов и морских мин. Сообщалось, что программа оценивалась в 50 млн евро (что, видимо, подразумевает приобретение одной батареи берегового ПКРК) и должна была занять от 24 до 36 месяцев.

Сообщается, что контракт на приобретение морских мин с неназываемым поставщиком был заключен летом 2021 года, и теперь очередь дошла и до приобретения береговых ПКР.

Согласно израильским СМИ, начальная стоимость контракта с Эстонией составляет около 150 млн шекелей (46,3 млн долл), но в дальнейшем ожидается его расширение. Сообщается, что в эстонском тендере принимали участие также предложения из Швеции (видимо, Saab RBS-15 Mk 3+/4), США (видимо, Boeing Harpoon Block II) и Норвегии (Kongsberg NSM), и что генеральный директор IAI Боаз Леви лично продвигал Gabriel 5/Blue Spear в Эстонии.

Фактически береговой подвижный противокорабельный ракетный комплекс на основе ракеты Gabriel 5/Blue Spear пока не существует и должен быть разработан специально для Эстонии.

В пресс-релизе RKIK говорится:

"Приобретение противокорабельных ракетных систем - это развитие новых возможностей, что является важным шагом вперед в эстонской морской войне. Это самый современный подвижный противокорабельный ракетный комплекс, прикрывающий все побережье Эстонии. Закупка противокорабельной ракетной системы вместе с приобретенными летом морскими минами позволит создать комплексное решение для защиты побережья.

Противокорабельные ракеты закупаются у Proteus Advanced Systems, совместного предприятия Israel Aerospace Industries (IAI) из Израиля и ST Engineering Land Systems (ST) из Сингапура. Приобретенный ракетный комплекс Blue Spear (5G SSM) станет самой современной и инновационной системой вооружения, используемой Силами обороны Эстонии.

"Противокорабельная ракетная система значительно улучшит наши возможности береговой обороны и даст четкий сигнал о том, что мы готовы внести свой вклад в региональную и коллективную оборону. Это одна из самых высокотехнологичных систем вооружения всех времен для Сил обороны и огромный скачок в обеспечении обороноспособности ", - заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Заключение контракта создаст возможность сотрудничества и для предприятий оборонной промышленности Эстонии. "Я рад признать, что оборонная промышленность Эстонии может участвовать в таких технически сложных проектах", - добавил министр обороны Эстонии.Командующий эстонским флотом коммодор Юри Саска добавил, что: "Выбранная система вооружения будет краеугольным камнем морской обороны Эстонии на десятилетия. Благодаря новым возможностям ВМС Эстонии могут внести значительный вклад в национальную, региональную и коллективную оборону".

Решение о финансировании закупки противокорабельной ракетной системы было принято правительством республики. "Я рад, что договоренность была достигнута так быстро. В ходе закупки было несколько конкурентных и привлекательных заявок. Победитель был определен на основе критериев оценки: стоимость приобретения, стоимость жизненного цикла, участие местной промышленности и время доставки", - заявил менеджер по стратегии RKIK по программам ПВО и ВМС Аско Кивинук.

Противокорабельный ракетный комплекс Blue Spear (5G SSM) - подвижное высокоточное оружие, способное работать в любую погоду днем ​​и ночью и позволяющее поражать загоризонтные, движущиеся и неподвижные цели на море. Максимальная дальность стрельбы - 290 км. Оружие использует для поиска целей активную радиолокационную головку самонаведения, точную навигацию и надежную систему связи, невосприимчивую к РЭБ.

"Мы гордимся тем, что нас выбрали для оснащения Сил обороны Эстонии передовыми ракетами Blue Spear. Мы очень ценим эту возможность и надеемся на углубление нашего сотрудничества с Силами обороны Эстонии. Это очень продвинутая, проверенная в эксплуатации система, лидирующая на поле боя на море по своим возможностям и основанная на многолетнем опыте IAI в области ракет, особенно ракет семейства Gabriel. Тесное сотрудничество IAI и ST Engineering демонстрирует возможности обеих компаний в разработке передовых боевых систем. Система Blue Spear, являющаяся передовым элементом ракетного наследия Gabriel, будет служить следующим поколением ракетных систем класса "поверхность-поверхность". Blue Spear (5G SSM) зарекомендовала себя в боях [? - bmpd] как система вооружения нового поколения, которая используется во многих странах. Сейчас, после подписания контракта, работа только начинается", - заявил генеральный директор Proteus Advanced Systems Рон Трифус.

Со стороны bmpd укажем, что к настоящему времени достоверно известными заказчиками новой израильской дозвуковой противокорабельной ракеты IAI Gabriel 5 (Gabriel V), серийно производимой с 2018 года, являются ВМС Израиля и Финляндии. Напомним, что в 2018 году Финляндия заказала противокорабельные ракеты Gabriel 5 для оснащения четырех перспективных корветов, планируемых к постройке для ВМС Финляндии по программе Laivue 2020 ("Флотилия 2020"), а также ракетных катеров типа Hamina и береговых ракетных частей.

Можно предположить, что выбор Эстонией ракет Gabriel 5/Blue Spear связан именно с выбором их Финляндией, что береговой вариант комплекса с этими ракетами будет разрабатываться на общей основе для Финляндии и Эстонии. Продажа Эстонии именно ракет в исполнении Blue Spear с поставкой через сингапурскую "прокладку" может быть вызван нежеланием израильской стороны и конкретно IAI излишне портить отношения с Россией.

Церемония подписания контракта Государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (RKIK) с израильско-сингапурской компанией Proteus Advanced Systems Pte. Ltd. (совместное предприятие израильской компании Israel Aerospace Industries и сингапурской ST Engineering Land Systems Ltd.) на приобретение для вооруженных сил Эстонии противокорабельных ракет Blue Spear (5G SSM) для оснащения перспективных береговых ракетных комплексов, 06.10.2021 (с) RKIK