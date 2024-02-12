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На Восточном начались испытания «Ориона»

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Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5".
Источник изображения: Telegram-канал Госкорпорации "Роскосмос"

На космодроме Восточный начались комплексные испытания разгонного блока «Орион» семейства ДМ тяжелой ракеты «Ангара-А5». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Предстоят пневмо- и электроиспытания, после чего разгонный блок заправят топливом и сжатыми газами», — рассказали в госкорпорации.

Там отметили, что в ходе следующего этапа планируется провести интеграцию «Ориона» в состав космической головной части для общей сборки с «Ангарой-А5». «После вывоза пройдут комплексные испытания с разгонным блоком для отработки систем перед первым пуском», — отметили в «Роскосмосе».

Ранее в госкорпорации сообщили, что на Восточном монтируется наземное оборудование, предназначенное для подготовки комплекса разгонного блока «Орион».

В январе гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов пообещал, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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