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«Роскосмос» рассказал о подготовке «Ориона»

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Разгонный блок "Орион"
Разгонный блок "Орион".
Источник изображения: gtrkamur.ru

На космодроме Восточный монтируется наземное оборудование, предназначенное для подготовки комплекса разгонного блока (КРБ) «Орион». Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

«На космодроме приступили к автономным испытаниям систем. Специалистам предстоит проверить функционирование систем, стыкуемость узлов и агрегатов. Уже завершен цикл автономных испытаний по трем системам, сейчас ведутся работы по их приему в эксплуатацию», — заявили в госкорпорации.

В дальнейшем планируется провести комплексные испытания КРБ уже с разгонным блоком «Орион».

Ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в ходе посещения дочернего предприятия Центра Хруничева сообщил, что производственное объединение (ПО) «Полет» способно ежегодно выпускать до восьми тяжелых ракет «Ангара-А5».

В январе он пообещал, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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