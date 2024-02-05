«Роскосмос» рассказал о подготовке «Ориона»

На космодроме Восточный монтируется наземное оборудование, предназначенное для подготовки комплекса разгонного блока (КРБ) «Орион». Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

«На космодроме приступили к автономным испытаниям систем. Специалистам предстоит проверить функционирование систем, стыкуемость узлов и агрегатов. Уже завершен цикл автономных испытаний по трем системам, сейчас ведутся работы по их приему в эксплуатацию», — заявили в госкорпорации.

В дальнейшем планируется провести комплексные испытания КРБ уже с разгонным блоком «Орион».

Ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в ходе посещения дочернего предприятия Центра Хруничева сообщил, что производственное объединение (ПО) «Полет» способно ежегодно выпускать до восьми тяжелых ракет «Ангара-А5».

В январе он пообещал, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля.