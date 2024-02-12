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В России высказались о возможности применения «Цирконов» по объектам на Украине

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Военный обозреватель Влад Шлепченко высказался о возможности применения российской гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» по объектам на Украине. Его мнение на этот счет приводится в материале «Царьграда».

По словам эксперта, применение подобного дорогостоящего оружия выглядит неоправданным шагом. Он уточнил, что на территории этой страны нет целей, которые было бы экономически оправдано уничтожать с применением указанного ракетного комплекса.

«Там есть ряд технических сложностей, связанных с селекцией целей. Потому что корабль на фоне неба и моря отлично определяется, а вот когда вы начинаете стрелять по сухопутным целям, то возникает вопрос, потому что активная радиолокационная головка хорошо может увидеть корабль, как я сказал, на фоне моря. А вот она, допустим, летит к цели, которая вам нужна, а у нее на пути, сбоку, справа, слева или на фоне цели стоит металлический гараж. Вот как выделить вашу цель на фоне этого хозяйства? Скорее всего, там действительно ведутся какие-то работы по системе наведения и целеуказания, выбора цели», — объяснил Шлепченко.

В заключение он указал, что если на сегодняшний день на Украине таких экономически оправданных целей нет, то не факт, что их не будет в дальнейшем или на территории Европы, или где-то еще.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что секрет российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая считается практически несбиваемой, в том, что она летит на очень высокой скорости и способна маневрировать, что делает ее недосягаемой для систем противоракетной обороны.

Он назвал «Циркон» «головной болью» для вероятного противника России, поскольку ракета представляет опасность для авианосных группировок, крупных кораблей, а противостоять ей невозможно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
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