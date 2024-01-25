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Военный рассказал о секрете российской несбиваемой ракеты

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Фрегат Адмирал Горшков провел успешный пуск ракеты Циркон
Фрегат Адмирал Горшков провел успешный пуск ракеты Циркон.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Секрет российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая считается практически несбиваемой, в том, что она летит на очень высокой скорости и способна маневрировать, что делает ее недосягаемой для систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«"Циркон" — гиперзвуковая ракета морского базирования. Ее можно сравнить с "Кинжалом", но применяется она на кораблях. У нее очень большая скорость — порядка 9 Махов, большая дальность. На сегодняшний день сбить ее средствами ПВО и ПРО противника почти невозможно. По сути, это уникальное изделие. В Китае идут разговоры о подобных ракетах, но пока она есть только у нас», — подчеркнул военный.

Он назвал «Циркон» «головной болью» для вероятного противника России, поскольку ракета представляет опасность для авианосных группировок, крупных кораблей, а противостоять ей невозможно.

«Мы ее еще не применяли, не было необходимости, но пуски отрабатывали. На таких высоких скоростях и при том, что ракета маневрирует, сбить ее существующими на сегодня средствами невозможно. Конечно, все будет совершенствоваться, но и мы продолжим разработку своего оружия», — добавил Дандыкин.

В декабре от главкома флота, адмирала Николая Евменова стало известно, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит серию из десяти фрегатов проекта 22350, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
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