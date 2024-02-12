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В Подмосковье испытали новых военных роботов

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Наземный робототехнический комплекс
Наземный робототехнический комплекс военного назначения, разработанный в Омском автобронетанковом инженерном институте в инициативном порядке.
Источник изображения: ВА МТО

На полигоне в Подмосковье испытали двух новых военных роботов, разработанных в инициативном порядке в Омском автобронетанковом инженерном институте. Об этом пишет «Российская газета».

Роботы имеют две модификации — на гусеничном и колесном шасси. В будущем наземные робототехнические комплексы военного назначения планируется оснастить системами искусственного интеллекта и технического зрения.

По итогам испытаний было принято решение доработать роботов в Военном инновационном технополисе «ЭРА». Там комплексы получат улучшенную систему связи.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал, что в Вооруженных силах России уже активно используют роботов, в том числе в зоне боевых действий. Он привел в пример спаренные пулеметы и платформу для эвакуации раненых с поля боя.

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