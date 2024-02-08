Военный рассказал об использовании роботов вооруженными силами России

Военнослужащий ВС РФ проводит показательное разминирование местности с помощью робототехнического комплекса разминирования «Уран-6» в рамках празднования Дня инженерных войск в «Саперной деревне» отдельного инженерно-саперного полка в Московской области.

В вооруженных силах России уже активно используют роботов, в том числе, в зоне боевых действий, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он привел в пример спаренные пулеметы и платформу для эвакуации раненых с поля боя.

«Есть дистанционно управляемые башни, состоящие из спаренных пулеметов. Два пулемета — это огневая мощь, ее будет убирать и артиллерия, и танк. Но, прежде чем такую башню уберут, она может полностью погасить желание штурмовой группы атаковать опорный пункт. Это выгодно, ведь пулеметный расчет сразу вычисляется и артиллеристами, и минометчиками, и беспилотниками, быстро уничтожается. А людей там нет, они выжили. Да, это дорого, но помогает выполнять задачи», — объяснил Кошкин.

Он также рассказал о специальных платформах, созданных для эвакуации раненых с поля боя. Такие системы, по словам военного, значительно упрощают работу врачей и повышают шансы пострадавших.

«Во время Великой Отечественной войны у немцев самыми сильными мужчинами были санитары, ведь вытащить кучу раненных бойцов может только очень сильный человек. У нас это были хрупкие девочки. Сегодня эту работу мощного санитара выполняет платформа, которая управляется дистанционно. Она позволяет доставить раненого с поля боя, позволяет быстро оказать ему помощь, из-за чего процент выживаемости взлетает», — рассказал военный.

Ранее сообщалось, что российский программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Прометей» сможет управлять машинами в воде. Также известно, что ПАК допускает установку на любой серийный образец военной техники.