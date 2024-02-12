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Военный высказался о боевой мощи разрабатываемого в России «Дракона»

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Работа огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек»
Работа огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказался о боевое мощи разрабатываемой в России тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон». В беседе с «Лентой.ру» специалист предположил, что огнемет «Дракон» будет иметь повышенную точность и дальность стрельбы.

Ранее Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»), который выпускает тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон». Помимо наименования товарного знака, производитель приложил к описанию изображение с силуэтом огнеметной системы. «Дракон» на иллюстрации получил 15 направляющих для пуска снарядов.

«Сейчас в основном применяется "Солнцепек", он несет больше снарядов, чем "Тосочка", однако он ограничен по дальности. (...) У "Тосочки" гораздо большая дальность и точность», — объяснил Дандыкин.

«Дракон», в свою очередь, «еще успеет сказать свое слово», добавил специалист.

«Этот проект пока не принят на вооружение, и, я так понимаю, у него будет эффективность еще лучше и по точности, и по объемам поражения, и по дальности. Будут лучше и возможности применения по времени, разворачивания системы и ее маневренности Сейчас в связи с боевыми действиями время испытаний сокращается, как это было с "Коалицией-СВ". Думаю, эта система еще успеет сказать свое слово», — сказал собеседник «Ленты.ру».

ТОС предназначены для поражения автомобилей и легкобронированной техники, а также поджога и разрушения зданий объемным взрывом. Боевая машина ТОС-1А «Солнцепек» на шасси танка Т-72А получила 24 направляющих для пуска снарядов.

В октябре сообщалось, что экипажи «Солнцепеков» теперь могут привязаться к местности и выполнить точное поражение целей противника, не выходя из машины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Солнцепёк
Т-72
Компании
Омсктрансмаш
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