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ТАСС

Премьер Эстонии заявила, что в конфликте на Украине победит тот, у кого больше боеприпасов

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Источник изображения: CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas

По словам Каи Каллас, для снабжения Киева необходимым количеством боеприпасов Европейскому союзу потребуется "мыслить нестандартно"

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Победа в конфликте на Украине будет определяться количеством боеприпасов у сторон. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Карлом Нехаммером.

"Победит тот, у кого больше боеприпасов, это суровая правда", - сказала политик.

По словам Каллас, для снабжения Киева необходимым количеством боеприпасов Европейскому союзу потребуется "мыслить нестандартно". Премьер-министр указала, что необходимо поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 

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Страны
Украина
Эстония
Проекты
Евросоюз
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