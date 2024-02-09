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ЦАМТО

Lockheed Martin и MilDef совместно предложат ВВС Швеции самолет ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес"

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ВТС Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules
Прибытие на авиационную базу ВА123 ВВС Франции в Орлеане первого полученного Францией военно-транспортного самолета Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules (серийный номер 5836, французский бортовой номер 61-РО). 22.12.2017.
Источник изображения: ВВС Франции

ЦАМТО, 8 февраля. Американская Lockheed Martin и шведская MilDef International AB совместно предложат ВВС Швеции военно-транспортный самолет C-130J-30 "Супер Геркулес".

Как сообщается в пресс-релизе MilDef Group, меморандум о взаимопонимании с Lockheed Martin для изучения промышленного сотрудничества с аэрокосмическим сектором Швеции был подписан 6 февраля.

Благодаря подписанному меморандуму обе компании определят возможности партнерства, при которых решения и опыт MilDef могут быть интегрированы в глобальную аэрокосмическую и оборонную систему Lockheed Martin. При этом отмечается, что компания MilDef Group, штаб-квартира которой находится в Хельсингборге (Швеция), предлагает самые современные IT-решения.

Напомним, что на получение заказа на поставку новых военно-транспортных самолетов для ВВС Швеции также претендует Бразилия. Компании Embraer S.A. (Бразилия) и Saab (Швеция) объявили о достигнутой договоренности по совместному продвижению на шведском рынке нового C-390 "Миллениум" 14 ноября 2023 года.

До этого, 11 апреля 2023 года в ходе выставки по авиакосмическим и оборонным технологиям LAAD, Saab и Embraer подписали меморандум о взаимопонимании с целью укрепления сотрудничества между компаниями в различных сферах, прежде всего, в развитии новых направлений бизнеса в области разработок.

В объявлении о подписанном меморандуме было заявлено, что компании будут работать в партнерстве, чтобы позиционировать новый военно-транспортный самолет C-390 "Миллениум" как предпочтительное решение для удовлетворения потребностей в тактической транспортной авиации шведских ВВС, а также оценить интеграцию оборудования и систем Saab в C-390.

Как уже сообщал ЦАМТО, в сентябре 2023 года правительство Швеции приняло решение о включении пункта о приобретении новых военно-транспортных самолетов в законопроект об оборонном бюджете на 2024 ф.г. Предложение шведского правительства о приобретении тактических транспортных самолетов связано с необходимостью замены устаревших Tp-84/C-130H "Геркулес" (ВВС Швеции до сих пор эксплуатирует парк из шести устаревших транспортных самолетов Tp-84/C-130H "Геркулес", последний из которых был поставлен в мае 1969 года).

Как заявили в шведском Кабмине, "тактические транспортные возможности авиации имеют решающее значение для быстрой перевозки войск и грузов. Текущий парк тактических транспортных самолетов Tp-84 (C-130H) устарел и имеет низкую эксплуатационную готовность. Для поддержания возможности тактических воздушных перевозок необходимо внедрить новую авиационную систему. Поскольку потенциал в данной сфере является важным компонентом как для национальной обороны в международных операциях, так и для поддержки Вооруженных сил в операциях по урегулированию кризисов, приобретение должно быть осуществлено в срочном порядке".

В документе также упоминается, что с парком С-130H "Геркулес" возникли проблемы с техническим обслуживанием.

По информации ресурса Scramble.nl, Швеция примет решение о выборе преемника транспортника C-130H (C-130J-30 "Супер Геркулес" или KC-390 "Миллениум") в этом году.

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Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
C-130
KC-390
Компании
Embraer
Lockheed-Martin
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