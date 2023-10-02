Бразилия предлагает ВВС Швеции самолеты ВТА C-390 "Миллениум"

Церемония передачи ВВС Бразилии первого транспортно-заправочного самолета Embraer KC-390 Millenium, из 28 запланированных к поставке (второй построенный серийный самолет этого типа, бортовой номер 2853, серийный номер 39000004) на бразильской авиабазе Анаполис, 04.09.2019.

ЦАМТО, 29 сентября. Министр обороны Бразилии Жозе Мусио в октябре посетит Швецию для обсуждения потенциальной возможности продажи ВВС этой страны самолетов ВТА C-390 "Миллениум" бразильской компании Embraer.

Как сообщает Reuters, Ж.Мусио заявил журналистам в Рио-де-Жанейро, что Швеция рассматривает возможность покупки трех или четырех единиц C-390, а взамен скандинавская страна рассчитывает продать Бразилии больше истребителей "Грипен" компании Saab.

Данный визит последует вслед за принятым в этом месяце властями Австрии решением о закупке C-390 для замены состоящих на вооружении самолетов C-130 "Геркулес" американской Lockheed Martin.

Как сообщал ЦАМТО, ранее в этом месяце правительство Швеции внесло в проект оборонного бюджета на 2024 год выделение средств на закупку новых самолетов ВТА для замены имеющихся TP-84/C-130H "Геркулес".

В качестве аргумента в документе указано, что возможности тактической транспортной авиации имеют решающее значение для быстрой перевозки войск, грузов и снабжения. Имеющийся парк тактических самолетов ВТА C-130H устарел и имеет низкую эксплуатационную готовность. Для поддержания возможности тактических воздушных перевозок необходима закупка новой системы. Поскольку потенциал в данной сфере является важным компонентом национальной обороны, а также поддержки участия ВС в зарубежных операциях по урегулированию кризисов, приобретение должно быть осуществлено в срочном порядке.

В апреле 2023 года в ходе выставки LAAD шведская Saab и бразильская Embraer S.A. (Бразилия) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на углубление сотрудничества в различных областях, включая развитие новых направлений бизнеса. В меморандуме заявлено, что компании совместно приложат усилия, чтобы позиционировать новый C-390 "Миллениум" как предпочтительное решение для удовлетворения потребностей ВВС Швеции в самолетах тактической транспортной авиации.

У компаний уже имеется совместно созданная производственная линия истребителей "Грипен" в Бразилии, где будут собраны 15 из 36 заказанных для ВВС Бразилии самолетов. Расширение присутствия за рубежом за счет увеличения продаж C-390 является ключевой целью оборонного подразделения компании Embraer.

Ранее самолеты C-390, также известные как KC-390, были приобретены ВВС Бразилии, Португалии и Венгрии. Кроме того, в июне 2022 года Министерство обороны Нидерландов сообщило, что выбрало C-390 "Миллениум" в качестве замены C-130H "Геркулес".