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ТАСС

Шольц заявил, что США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Канцлер Германии подчеркнул, что они не считают, что находятся в состоянии войны с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в конфликт на Украине.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в статье для газеты The Wall Street Journal.

"Мы не считаем, что находимся в состоянии войны с Россией и не ищем конфронтации с ней", - отметил он. Глава германского кабмина добавил, что США и ЕС будут "противостоять любым попыткам втянуть НАТО" в российско-украинский конфликт.

При этом он также указал, что странам альянса следует обеспечить "действенность коллективной обороны и безопасности". В качестве примера он выделил соблюдение государствами НАТО критерия трат 2% ВВП на оборону, запуск программы по формированию общеевропейской ПВО "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative), а также планы Германии по размещению боевой бригады в Литве.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 7 февраля, что самая важная задача, стоящая сейчас перед Европой, заключается в том, чтобы предотвратить военный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины. Он отметил, что если этого сделать не удастся, это "будет означать начало третьей мировой войны". Ее угроза "никогда не была такой серьезной, как сейчас", подчеркнул он. 

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