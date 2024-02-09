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ЦАМТО

ВВС Нигерии приняли на вооружение первые ударные вертолеты T-129 ATAK

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Источник изображения: Фото: Nigerian Air Force

ЦАМТО, 8 февраля. На авиабазе "Макурди" 6 февраля состоялась церемонии ввода в боевой состав ВВС Нигерии двух новых ударных вертолетов Т-129 ATAK турецкой компании TAI, а также самолета "Кинг Эйр 360ER".

Как сообщило командование ВВС Нигерии, официальное мероприятие состоялось в присутствии вице-президента страны Кашима Шеттима.

По заявлению начальника штаба ВВС маршала авиации Хасана Абубакара, церемония принятия новой техники является свидетельством решимости федерального правительства продолжить оснащение ВВС и Вооруженных сил в целом современной техникой для обеспечения борьбы с терроризмом и другими угрозами.

С момента вступления в должность нового президента, парк авиатехники ВВС Нигерии пополнили два разведывательных самолета "Даймонд 62", два вертолета T-129 ATAK и самолет "Кинг Эйр 360ER". Планы командования ВВС предусматривают принятие на вооружение в течение следующих 18 месяцев 46 ед. авиатехники. Предположительно, в их число войдут два вертолета AW-109 "Треккер", два самолета "Кинг Эйр 360", четыре разведывательных самолета "Даймонд 62", четыре вертолета T-129, три БЛА "Винг Лунг-2", два самолета C-295, 12 ударных вертолетов AH-1Z и 24 УБС M-346. СВ Нигерии должны получить 12 вертолетов MD-530F компании MD Helicopters.

Как сообщал ЦАМТО, первые сообщения о планах ВВС Нигерии закупить 6 вертолетов T-129 ATAK появились в июле 2022 года. В ходе авиасалона Farnborough International Airshow 2022 генеральный директор компании TAI Темел Котил заявил, что вертолеты T-129 в ближайшем будущем будут поставлены в Нигерию. Т.Котил не раскрыл, когда и сколько вертолетов были заказаны, но ранее, в апреле того же года, он сообщил, что помимо продажи шести T-129 для ВС Филиппин у компании имеется заказ на поставку еще шести вертолетов для неназванного заказчика.

Поставки шести Т-129 на Филиппины начались в марте 2022 года. Пакистан также пытался приобрести 30 вертолетов, но сделка сорвалась после того, как США отказались одобрить экспорт установленных на них двигателей LHTEC CTS800.

В Нигерию первая пара вертолетов T-129 ATAK была доставлена в ноябре 2023 года. Оставшиеся машины должны быть переданы в первом квартале 2024 года.

Как предполагается, вертолеты Т-129 в составе ВВС Нигерии будут эксплуатироваться 115-й группой специальных операций, размещенной в Порт-Харкорте.

По оценке экспертов, командование ВВС Нигерии может разместить заказ на поставку шести дополнительных Т-129.

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Нигерия
Пакистан
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Продукция
AH-1 Cobra
AW-109
C-295 CASA
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