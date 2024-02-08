Британские ВМС превысят сроки эксплуатации АПЛ типа Vanguard из-за невозможности постройки новых субмарин

Источник изображения: topwar.ru

Британская программа замены атомных подводных лодок стратегического назначения типа Vanguard (Авангард) на новые типа Dreadnought (Дредноут) снова забуксовала. В ближайшие годы Королевские ВМС не смогут заменить свои устаревшие "Авангарды", поэтому останутся с ними, как минимум, до 2030-х годов. Об этом говорится в докладе комитета по обороне британского парламента.

В 2016 году парламент Великобритании одобрил программу замены подводных лодок типа Vanguard на четыре новые подлодки типа Dreadnought. Однако, до сегодняшнего дня она так и не заработала, а сроки эксплуатации субмарин типа "Авангард", составляющих основу стратегических ядерных сил Соединенного королевства уже истекают. Согласно отчету комитета, правительству где-то нужно будет брать средства на их содержание и ремонт, так как состояние у данных подлодок не очень хорошее. По последним данным, первая новая субмарина должна войти в состав ВМС Великобритании только в 30-х годах, точного срока нет.

Задержки по программе создания новых подводных лодок с баллистическими ракетами класса "Дредноут" привели к тому, что подлодкам класса "Авангард" придется продолжать службу и после окончания расчетного срока эксплуатации

- говорится в документе.

Ранее в Лондоне планировали заменить четыре 4 атомные субмарины Vanguard, построенные в 1990-е годы на четыре субмарины типа Dreadnought к 2030 году. Одновременно планировалось увеличить количество ядерных боеголовок с 225 до 260 единиц. О состоянии подлодок говорит тот факт, что в феврале 2023 года на головной атомной подводной лодки стратегического назначения HMS Vanguard было обнаружено, что ремонт охлаждающих труб атомного реактора был проведен при помощи суперклея.