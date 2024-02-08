В ФРГ заявили, что достигли предела возможного в производстве и поставке боеприпасов Киеву

По словам представителя МО страны, Германия исчерпала все, что можно было сделать, особенно в контексте промышленности

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Германия достигла пределов возможного в производстве и поставке боеприпасов Украине. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель ее министерства обороны.

"Я думаю, что Германия исчерпала все, что можно было сделать, особенно в контексте промышленности. Мы, конечно, можем заключить дополнительные соглашения <...>, но мы находимся на пределе того, что осуществимо на сегодняшний день и сейчас", - сказал он.