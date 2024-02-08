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ТАСС

В ФРГ заявили, что достигли предела возможного в производстве и поставке боеприпасов Киеву

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По словам представителя МО страны, Германия исчерпала все, что можно было сделать, особенно в контексте промышленности

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Германия достигла пределов возможного в производстве и поставке боеприпасов Украине. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель ее министерства обороны.

"Я думаю, что Германия исчерпала все, что можно было сделать, особенно в контексте промышленности. Мы, конечно, можем заключить дополнительные соглашения <...>, но мы находимся на пределе того, что осуществимо на сегодняшний день и сейчас", - сказал он. 

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Страны
Германия
Украина
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