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Военное обозрение

Польский отставной генерал «пригрозил» России потерей Калининградской области в случае конфликта с НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

В случае конфликта Москвы и Брюсселя, Россия лишится части своей территории, войска НАТО займут Калининградскую область. Об этом заявил бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Rzeczpospolita.

Польский отставной генерал пригрозил России "ликвидацией" Калининградской области, назвав ее "Кенигсбергской". По его словам, эта территория является "оккупированной" и России не принадлежит. Поэтому в случае конфликта НАТО ее у России "заберет", потому что находящиеся там российские войска "угрожают" Европе. Смелые заявления престарелого генерала думающего, что конфликт НАТО будет развиваться по "украинскому сценарию". Про то, может быть использовано ядерное оружие, а также потерю части территории Польшей, он предпочел не вспоминать.

В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Кенигсбергской области станет ликвидация этой оккупированной Россией территории

- заявил Скшипчак добавив, что на данный момент Польша возводит укрепления в приграничных России и Белоруссии районах, чтобы "остановить" наступление российской армии. Делается это заранее, чтобы не метаться и не строить "оборонительные линии", как этим сейчас занимается Украина.

Отметим, что тема возможного конфликта России и НАТО искусственно поддерживается западными изданиями, европейского обывателя продолжают пугать "страшными русскими", которые якобы готовятся "захватить" Европу. На Западе даже сценарий уже написали, что война начнется с нападения российских войск на Прибалтику и захват Сувалского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область России.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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