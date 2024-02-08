АУГ без авианосцев: постоянные проблемы преследуют корабли ВМС Британии типа Queen Elizabeth

После того как 2 февраля ВМС Британии объявили о том, что авианосец Queen Elizabeth будет выполнять «историческую миссию НАТО», отправляясь на крупнейшие учения альянса, на следующий день выяснилось, что корабль не в состоянии принять участие в маневрах, так как была обнаружена проблема с муфтой на гребном валу правого борта.

Что не так с британскими авианосцами класса Queen Elizabeth?

- задаются вопросом в издании Naval Technology.

Как отмечается, однотипный корабль Prince of Wales сам лишь недавно вернулся в море из-за проблем с гребным валом:

Механические неполадки, особенно связанные с силовой установкой, являются проблемой относительно новых военных кораблей, или это что-то более сложное?

Как отмечается, за свою короткую службу, оба авианосца постоянно преследуют проблемы. В августе 2022 года HMS Prince of Wales столкнулся с неполадками гребного вала правого борта, из-за чего сорвался предполагаемый переход через Атлантику. После этого он долгое время ремонтировался в сухих доках.

Указывается, что согласно отчету парламента, после принятия на вооружение HMS Prince of Wales потратил почти 33% своего времени на ремонт, а показатель «время выхода в море» еще ниже, составляя всего на 21,3%. За 1251 день с момента ввода авианосца в эксплуатацию корабль провел в море всего 267 дней, остальные дни – у причала или в доке на ремонте.

В настоящее время АУГ в Средиземном море фактически осталась без авианосца, так как USS Dwight D. Eisenhower ВМС США ушел в Красное море, понадеявшись на подмену со стороны Queen Elizabeth.