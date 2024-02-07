Богданов заявил послу Израиля в Москве о недопустимости искажения оценок вопросов внешней и внутренней политики России

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил послу Израиля в Москве Симоне Гальперин о негативной реакции ведомства на ее интервью, в котором искажаются вопросы российской внешней и внутренней политики, сообщает внешнеполитическое ведомство во вторник.

"Посол была проинформирована Богдановым о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля её интервью изданию "Коммерсант", в котором даются искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади заявили, что "развёрнутые тезисы, опровергающие заявления Гальперин, опубликованы на сайте МИД России в разделе "Антифейк".

"Подчеркнуто, что в Москве неизменно нацелены на развитие российско-израильских отношений в духе взаимного уважения и учета законных интересов друг друга и в этом контексте рассчитывают на конструктивный вклад главы израильского диппредставительства", - отмечается в сообщении.

Гальперин уже была вызвана в МИД России в понедельник "в связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии".

В интервью газете "Коммерсант" посол Израиля в РФ высказалась по поводу контактов России с ХАМАС. "В России говорят, что ведут эти переговоры, чтобы освободить заложников. Но скоро уже четыре месяца, как люди остаются в заложниках, и их не освобождают", - отметила она.

По ее словам, "нас очень тревожит ситуация в нашем регионе в целом, где Иран подзуживает ХАМАС, "Хезболлу", хуситов, которые препятствуют свободе судоходства по Суэцкому каналу и в Красном море, что подрывает стабильность мировой торговли и приводит к росту цен". "Но от России мы не слышим ни слова осуждения в Совете Безопасности ООН", - сказала Гальперин.

Кроме того, в интервью глава израильской дипмиссии высказалась на тему холокоста: "Мне не очень понятно, почему министр иностранных дел Сергей Лавров принижает значение этого чудовищного события".