Новый опрос: все больше избирателей-консерваторов считают, что Канада оказывает "слишком много поддержки" Украине (CBC, Канада)

CBC News: 43% канадцев-консерваторов считают помощь Украине чрезмерной

Как показал новый опрос, интерес канадцев к конфликту на Украине неуклонно снижается, сообщает CBC News. В обществе, особенно среди избирателей-консерваторов, крепнет идея о том, что Оттава и так слишком много сделала для Киева.

Результаты опроса, проведенного Институтом Ангуса Рейда, также показали, что канадцы в целом теряют интерес к украинскому конфликту

Согласно результатам опроса, проведенного Институтом Ангуса Рейда (Angus Reid Institute), которые были опубликованы утром во вторник, 6 февраля, четверть канадцев убеждены, что их страна оказывает "слишком много поддержки" Украине в ее противостоянии. Для сравнения, в мае 2022 года на этот вопрос так же ответили всего 13% респондентов.

Опрос показал, что такого мнения придерживаются в основном избиратели Консервативной партии.

Как показал опрос института, процент канадцев, которые на последних выборах голосовали за Консервативную партию и которые теперь утверждают, что Канада предоставляет Киеву слишком много помощи, увеличилось более чем вдвое — с 19% в мае 2022 года до 43% теперь.

"Это огромный скачок, — отметила Шачи Курл (Shachi Kurl), президент Института Ангуса Рейда. — Это может превратиться в нечто вроде политического гордиевого узла для Пьера Пуальевра (лидер Консервативной партии Канады. – Прим. ИноСМИ.)".

По словам Курл, в настоящий момент можно только предполагать, что служит причиной такой перемены в настроениях канадцев.

С одной стороны, объяснила она, среди избирателей-консерваторов существует давняя традиция поддержки вооруженных сил. Но эта позиция, вероятно, противоречит стремлению консерваторов к небольшим правительствам и более низким налогам.

"Не хочу переоценивать это, но в настоящее время мы в каком-то смысле наблюдаем процесс превращения сорняков в довольно здоровый саженец — это уже практически трамповский менталитет „Канада в первую очередь”, — объяснила она. — Конечно, подобный консервативный образ мыслей не является типичным для большинства сторонников Консервативной партии в стране и тем более для всей базы. Это меньшинство, но оно страстное, громкое и растущее".

Результаты опроса показали, что среди избирателей Новой демократической партии и Либеральной партии тоже растет убеждение, что Канада дает Украине слишком много. Среди тех, кто поддержал либералов в 2021 году, процент избирателей, считающих, что Канада делает для Украины слишком много, подскочил с 5% до 10%, а среди сторонников Новой демократической партии — с 5% до 12%.

С начала 2022 года федеральное правительство Канады выделило более 2,4 миллиарда долларов на военную помощь Украине и более 352 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

Эмоциональные споры по поводу торговли с Украиной

Результаты опроса были опубликованы спустя день после очередных эмоциональных дебатов в Палате общин, где обсуждался законопроект о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной.

Либералы обвинили лидера консерваторов Пьера Пуальевра и его партию в том, что те бросили Украину в беде, когда консерваторы проголосовали против законопроекта в ноябре. Премьер-министр Джастин Трюдо объяснил такую позицию консерваторов "влиянием американского движения MAGA".

Пуальевр, чья партия уже несколько месяцев существенно опережает либералов Трюдо, заявил, что его консерваторы по-прежнему поддерживают Украину и возражают лишь против упоминания "цен на выбросы углерода" в законодательстве.

"Я действительно считаю, что стремление Трюдо навязать его идеологию налога на углеродные выбросы бедным украинцам, которым сейчас приставили нож к горлу, свидетельствует о том, насколько патологически он одержим этим налогом", — заявил Пуальевр в ноябре.

Торговое соглашение не налагает на правительство Украины никаких обязательств по введению налога на выбросы углерода.

На прошлой неделе Пуальевр призвал либеральное правительство передать Украине десятки тысяч списанных ракет класса "воздух-земля", которые планируется утилизировать.

Согласно результатам опроса, три четверти канадцев считают, что голосование консерваторов против соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной подорвет репутацию Канады на мировой арене. Однако половина потенциальных избирателей-консерваторов убеждены, что никакого эффекта не будет.

По словам Курл, в Канаде результаты выборов крайне редко зависят от внешнеполитических факторов, однако впервые за несколько месяцев оппонентам Пуальевра есть что обсудить.

"Он практически никогда не уходит в оборону, и это позволяет ему сохранять дисциплину в смысле риторики, сохранять сосредоточенность в плане неустанных нападок на правительство. Я не говорю, что в некоторых случаях эти атаки не были аргументированными или что они не были результатом длинного списка "автоголов" со стороны нынешнего правительства, — сказала Курл. — Но, знаете, возможно, впервые мы наблюдаем нечто такое, что вынуждает Пуальевра защищаться".

Интерес канадцев слабеет

Опрос Института Ангуса Рида показал, что доля канадцев, внимательно следящих за новостями об украинском конфликте, снизилась с 66% в мае 2022 года до 45% сейчас.

"В целом, канадцы отстраняются от этого конфликта, — сказала Курл. — И мы видим, что именно те, кто постепенно теряет к нему интерес, с большей долей вероятности отвечают, что мы слишком много помогаем, что мы уже выполнили все свои обязательства".

Результаты опроса также показали, что мнения канадцев о той роли, которую их страна должна играть в украинском конфликте, по-прежнему разделены.

Треть респондентов согласились, что Канада должна поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но каждый десятый считает, что поддержка должна продолжаться еще только год.

30% не смогли определиться, а 20% ответили, что, с их точки зрения, конфликт необходимо закончить прямо сейчас и что именно Украина должна инициировать переговоры.

Лишь 5% респондентов хотят, чтобы Канада полностью прекратила поддержку.

Институт Ангуса Рида проводил онлайн-опрос с 29 по 31 января 2024 года, используя рандомизированную выборку из 1617 взрослых канадцев, которые являются членами Angus Reid Forum. Погрешность составляет около 2 процентных пунктов.

Автор: Катарина Танни (Catharine Tunney)