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Интерфакс-АВН

Новый вертолётный двигатель ПД-8В конструкторы ОДК Кузнецов создают на базе отечественного программного комплекса

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Двигатель ПД-8В
Двигатель ПД-8В.
Источник изображения: techcult.ru

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Самарское предприятие ОДК-Кузнецов реализует проект по цифровизации технологической подготовки производства на базе отечественного программного обеспечения, сообщила во вторник пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации, в состав которой входит предприятие.

"Мы продолжаем развивать программные решения в партнёрстве с одним из лидеров в области систем автоматизации проектных работ - компанией АСКОН. В процесс проектирования уже включены конструкторские службы - на базе отечественного программного комплекса создается новый двигатель для вертолётов ПД-8В", - сказал заместитель управляющего директора - директор по цифровой трансформации ОДК-Кузнецов Павел Бехер, которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, сообщил Бехер, полученные наработки используются в подготовке студентов по программе "Инженерный старт" в самарском Политехе. "Заложенный фундамент высоко оценён экспертами, значит, мы идём правильной дорогой, внедряя отечественный софт для самых сложных и высокотехнологичных изделий - газотурбинных двигателей", - сказал Бехер.

По информации пресс-службы, для реализации проекта была переоснащена сетевая инфраструктура, подготовлены 450 рабочих мест для инженеров-технологов, персонал был обучен работе с программой.

Сообщается, что проект цифровизации технологической подготовки производства самарского предприятия ОДК-Кузнецов получил премию в сфере цифровизации "КулибИТ-2023" в номинации "Лучший ИТ-проект в области основных бизнес-процессов".

"Финальному конкурсу предшествовали три отборочных тура, в ходе которых эксперты из числа руководителей IT-компаний и директоров по информационным технологиям крупных предприятий оценивали проекты участников. Всего для участия в очном этапе конкурса было отобрано 18 проектов. Жюри оценивало эффективность, инновационность, импортозамещение и качество управления проектом", - отмечается в сообщении.

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