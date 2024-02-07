The Telegraph: британская армия не готова к масштабной и длительной войне

По оценке комитета по обороне Палаты общин, британская армия не готова к масштабной войне, в том числе к возможному вооруженному противостоянию с Россией, пишет The Telegraph. Для устранения нехватки солдат и техники вооруженным силам необходима серьезная встряска.

Британские парламентарии заключили, что недоукомплектованные вооруженные силы страны не готовы к войне с Россией. Годовой обзор комитета по обороне Палаты общин показал, что правительству "никогда не достичь ни боевой, ни стратегической готовности" без срочных реформ, направленных на преодоление кризиса с набором личного состава и наращивание запасов оружия и боеприпасов.

В документе отмечается, что ВС требуется больше финансирования для "участия в операциях с одновременным повышением боеготовности", или придется снизить "оперативную нагрузку" на военных. На фоне растущего давления в контексте расходов на оборону комитет обнаружил, что выделенные прошлой весной 1,95 миллиарлда фунтов стерлингов финансирования теперь могут пройти на покрытие оборонного дефицита, а не пополнение и увеличение запасов.

В статье для The Telegraph председатель комитета сэр Джереми Куин (Jeremy Quin) заявил, что Великобритания "должна принять вызов" на фоне предупреждений о том, что у стран НАТО может быть всего три года на подготовку к российскому наступлению. (Распространенный фейк западной пропаганды. Российская военная доктрина носит исключительно оборонительный характер. – Прим. ИноСМИ.). Сэр Джереми, до 2022 года служивший министром оборонных закупок, говорит: "Чтобы уверенно противостоять актуальным угрозам, важно знать, что мы готовы к войне".

Предупреждение межпартийного комитета последовало за сообщением бывших руководителей Министерства обороны о том, что "опустошение" вооруженных сил с 2010 года подорвало боеспособность Великобритании, и армия исчерпает свои возможности "после первых двух месяцев" в войне равных с равными. И далее: "Вооруженные силы Великобритании развернулись на пределе своих возможностей на фоне ухудшающейся ситуации с безопасностью, но все они сильно ограничены в возможностях и запасах, а также теряют личный состав быстрее, чем могут его набрать".

Сэр Джереми добавляет: "Министерство обороны признало, что на каждые восемь человек, увольняющихся из армии, набирается только пятеро". Он называет новый акцент на наборе личного состава "жизненно важным и актуальным". В прошлом месяце на Даунинг-стрит исключили призыв на военную службу, а начальник Генерального штаба генерал Патрик Сандерс (Patrick Sanders) заявил, что Великобритания должна быть готова обучать и оснащать граждан для будущего конфликта.

В свою очередь, генерал Мартин Херем (Martin Herem), командующий Силами обороны граничащей с Россией Эстонии, призвал страны НАТО не тянуть с программами призыва на военную службу. "То, что пугает меня, не страшит ни французов, ни англичан. Поэтому очень трудно мотивировать их присоединиться к какому-либо добровольческому военному движению, готовому защищать страну, — сказал он. — Я определенно предлагаю всем государствам создать некие гражданские службы по призыву. Сначала на добровольческой основе — скажем, с контрактом на год, включая подготовку, полгода службы и зачисление в резерв. Вот тогда можно будет говорить о наличии этого самого резерва."

На основании свидетельств, представленных нынешними и бывшими руководителями министерства обороны, промышленными деятелями и министрами, основным недостатком сочли отсутствие внутренних мощностей для производства оружия, боевых машин и боеприпасов необходимыми темпами.

В выступлении перед комитетом бывший начальник штаба обороны лорд Ник Хоутон (Lord Houghton) заявил, что Великобритания идет на "риск", заказывая ограниченное количество ключевого оборудования, такого как используемые ВСУ ракеты NLAW, вместо долгосрочных контрактов для обеспечения оборонного запаса. Высокопоставленные министры в срочном порядке взялись пересматривать нынешний подход, который лорд Хоутон назвал "грубой стратегической ошибкой".

Как заявил в недавнем интервью The Telegraph министр иностранных дел лорд Кэмерон, правительству следует "попытаться сотрудничать с оборонной промышленностью с целью увеличения объемов производства". Он добавил, что такой подход потребует выделения финансирования в течение нескольких лет.

Надо отметить, что в Великобритании популярные 155-мм артиллерийские снаряды, которых, по словам источников, "отчаянно не хватает", производятся всего в одном месте.

Генеральный директор ассоциации Make UK Defence Эндрю Киннибург (Andrew Kinniburgh) заявил следующее: "Мы все еще пытаемся заставить правительство осознать, что неиспользование промышленного потенциала ведет к его потере… Если спроса не будет, оборонная промышленность просто позволит этому потенциалу увянуть на корню". В качестве примера того, как "в течение многих лет не было заказов и, как следствие, производственные линии фактически остановились", он привел ПТРК NLAW, которые Британия шлет Украине тысячами.

По другому поводу Киннибург заявил, что Великобритания "годами не тратила ни пенни на бронетехнику", поэтому "когда дело дошло до покупки БТР Ajax, пришлось в качестве базовой платформы использовать боевые машины испанской разработки". Лорд Хоутон заявил комитету, что закупка ключевого боевого оборудования в рамках разовых, ограниченных заказов была "грубой стратегической ошибкой в контексте национальной устойчивости".

В отчете определяются три типа военной готовности, только один из которых, по его словам, имеет место в Великобритании. Первый — это оперативная готовность, то есть "способность развертывать силы для выполнения постоянных обязательств или реагирования на кризис". Второй — это боеготовность, то есть "способность развертывать и поддерживать силы, которые могут длительное время вести боевые действия высокой интенсивности на нескольких театрах". Комитет ставит ее под сомнение. Третий — это стратегическая готовность, то есть "способность государства выявлять и использовать все доступные ему инструменты для поддержания усилий по ведению боевых действий". Парламентарии заявляют, что это до сих пор остается теоретической концепцией, а не "согласованной политикой с измеримым результатом".

В докладе говорится: "Ясно, что правительству не удастся достичь желаемого уровня высокой боевой готовности без быстрого ускорения реформ, направленных на увеличение и поддержание процветающей промышленной базы и улучшение своего „предложения″ для военнослужащих… перенапряжение отрицательно влияет на готовность к высокоинтенсивным боевым действиям".

Вечером 3-го февраля Королевский военно-морской флот объявил о том, что авианосец HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") не сможет принять участие в запланированных НАТО учениях из-за проблем с муфтой на гребном валу правого борта.

В Минобороны заявили: "Наши вооруженные силы всегда готовы защищать Великобританию, и мы продолжаем выполнять все оперативные обязательства, включая участие в каждой миссии НАТО, поддержку Украины и противодействие нападениям хуситов на суда в Красном море. Только в этом году мы тратим на оборону более 50 миллиардов фунтов стерлингов, а в течение следующего десятилетия увеличим расходы на оборонное оборудование до 288,6 миллиарда фунтов стерлингов, включая инвестиции в расширение арсеналов и закупку новых танков, истребителей и военных кораблей. Мы четко дали понять, что главным приоритетом считаем увеличение численности личного состава и его удержание во всех видах ВС, в том числе за счет возможностей карьерного роста и облегчения дальнейшего трудоустройства, а также крупнейшего за 20 с лишним лет повышения заработной платы".

Пресс-секретарь добавил: "Мы основательно взаимодействуем с промышленностью, союзниками и партнерами, чтобы гарантировать способность дальнейшего снабжения Украины, при этом максимально эффективно заменяя все предоставленное со складов Великобритании оборудование и боеприпасы". Министерство обороны "разместило крупный заказ на 155-мм артиллерийские снаряды у компании BAE Systems, чтобы увеличить арсенал Великобритании и в восемь раз увеличить производственные мощности".

Автор: Эдвард Малник (Edward Malnick)