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ТАСС

"Рособоронэкспорт": работа "Панцирей" РФ в зоне СВО вызывает восторг на Ближнем Востоке

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Как рассказал гендиректор спецэкспортера Александр Михеев, особое впечатление на ближневосточных партнеров производит абсолютная эффективность против снарядов, выпущенных из современных западных РСЗО

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 6 февраля. /ТАСС/. Ближневосточные партнеры "Рособоронэкспорта" восторгаются возможностями российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь" в зоне спецоперации. Как рассказал ТАСС на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев, особое впечатление на них производит абсолютная эффективность против снарядов, выпущенных из современных западных реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Мы нередко слышим от иностранных партнеров, в том числе и из ближневосточных стран, восторженные отзывы на видеоматериалы Минобороны РФ с кадрами боевой работы "Панцирей" в зоне специальной военной операции. Особенно большое впечатление на партнеров произвело стопроцентное уничтожение реактивных снарядов, выпущенных одним залпом из современных РСЗО западных производителей", - рассказал он.

Михеев добавил, что подтвердившаяся в реальных условиях эффективность "Панциря" вызывает к нему повышенный интерес в мире. На сегодняшний день "Рособоронэкспорт" продвигает "Панцирь-С1" и "Панцирь-С1М" во всех регионах присутствия компании, отметил он.

"Естественно, страны Ближнего Востока, которые традиционно оснащают свои армии лучшим и самым современным вооружением, среди основных импортеров. Кроме того, мы предлагаем дружественным странам уникальный формат сотрудничества, заключающийся в локализации производства "Панцирей" на территории заказчиков", - подчеркнул гендиректор компании.

Самоходный ЗРПК "Панцирь" разработки Конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией "Панцирь-С1" с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. 

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБП
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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