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В США робота вооружили ракетами Brimstone

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GDLS's TRX UGV
GDLS's TRX UGV с самонаводящейся ракетой Brimstone.
Источник изображения: Army Recognition

Американская компания General Dynamics Land Systems (GDLS) вооружила роботизированную боевую платформу самонаводящейся ракетой Brimstone. Боевого робота представили на выставке вооружения и военной техники World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, передает Army Recognition.

Машина Tactical Robot eXperimental (TRX) получила две пусковые установки, которые позволяют нести восемь ракет. «С помощью этого демонстратора GDLS предлагает потенциальную концепцию операций, в которых TRX, оснащенный управляемыми ракетами, мог бы оказывать поддержку разведывательным группам в выявлении угроз», — отметили в публикации.

Грузоподъемность 10-тонного робота TRX составляет 450 килограммов. Гусеничная машина получила гибридную силовую установку на основе дизельного мотора и электродвигателей. TRX оснащена современными оптическими приборами и встроенными алгоритмами искусственного интеллекта, обеспечивающими полуавтономную работу робота.

Ранее в российском конструкторском бюро «Талламхо» сообщили о разработке оптической системы автоматического наведения, которую могут получить боевые роботизированные платформы на базе турели.

В январе стало известно, что эстонская компания Milrem Robotics поставит 60 боевых роботов и беспилотных наземных транспортных платформ армии Объединенных Арабских Эмиратов. Военным передадут роботизированные машины с разведывательным оборудованием и автоматическими пушками.

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Страны
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
Продукция
AGM-114
Компании
General Dynamics
Проекты
Робот
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