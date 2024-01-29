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Армия ОАЭ получит боевых роботов

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THeMIS
Milrem Robotics' Estonian-built THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System).
Источник изображения: Karim Jaafar/AFP via Getty Images

Эстонская компания Milrem Robotics поставит 60 боевых роботов и беспилотных наземных транспортных платформ армии Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на оборонный конгломерат Edge Group.

О заключении контракта между Milrem Robotics и Министерством обороны ОАЭ объявили в ходе выставки Unmanned Systems Exhibition & Conference (UMEX). Армия ОАЭ получит машины с вооружением и разведывательным оборудованием.

«Контракт включает поставку гусеничных роботизированных боевых машин с 30-миллиметровыми пушками Mk44, боевых единиц THeMIS, оснащенных дистанционно управляемыми модулями с 30-миллиметровыми пушками M230LF, и разведывательных машин THeMIS с системами радаров и камер, включающих возможности обнаружения выстрелов», — говорится в заявлении компании.

Платформа THeMIS оснащена гибридной силовой установкой, которая позволяет развивать скорость до 20 километров в час. Робот может перевозить до 1200 килограммов полезной нагрузки.

В октябре 2023 года на выставке «Интерполитех» широкой общественности впервые показали наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой и БР-1 для минирования, которые применяют в зоне специальной военной операции.

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Страны
ОАЭ
Эстония
Проекты
Робот
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