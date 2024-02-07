Боррель призвал ЕС прекратить экспорт снарядов в третьи страны ради Украины

Глава дипломатии Евросоюза считает, что это самый быстрый и дешевый способ увеличить поставки снарядов ВСУ

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Государства Евросоюза должны прекратить экспортировать снаряды третьим странам ради поставок Украине, которая нуждается в них. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Варшаве, которую транслировали пресс-службы Еврокомиссии.

"Самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки снарядов Украине - это прекратить экспорт в третьи страны. И это была моя просьба", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что, помимо сотен тысяч снарядов, которые ЕС поставляет Украине бесплатно, сообщество также продает вооружения Киеву. "Помимо 520 тыс. снарядов, которые мы даем Украине бесплатно, наша индустрия также производит много для экспорта на Украину. Поставки - это и передача в дар, и продажа. И мы продаем на коммерческой основе Украине огромное количество снарядов", - добавил он.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на земле.