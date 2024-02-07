В России запатентовали новую бронированную машину на шасси Т-90М

В России работают над новой боевой машиной на танковом шасси. Сведения о патенте на промышленный образец бронированной машины управления опубликовали на сайте Федерального института промышленной собственности, передает «Российская газета» («РГ»).

Патент на промышленный образец "Машины управления на танковом шасси". Источник: РГ

Отмечается, что машину управления могут выполнить на шасси танка Т-90М. Машина без башни получила дистанционно управляемую установку с пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Защищенность изделия обеспечат блоки динамической защиты и решетчатые экраны. Люки для членов экипажа расположены в крыше корпуса машины.

Танк Т-90М оснащен моноблочной силовой установкой В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Башню и корпус машины прикрывают блоки динамической защиты «Реликт».

Ранее в феврале концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что Челябинский тракторный завод получил новый производственный участок, который позволит увеличить выпуск форсированных танковых двигателей.

В декабре стало известно, что в 2023 году Вооруженные силы России получили более 1,5 тысячи танков, 2,2 тысячи бронемашин и свыше 1,4 тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения.