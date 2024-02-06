Войти
ТАСС

Мантуров: в 2024 году будут расти поставки в ВС РФ беспилотников, в том числе морских

129
0
0
Беспилотные летательные аппараты "Орион"
Беспилотные летательные аппараты "Орион".
Источник изображения: © Фото : Компания Кронштадт

Министр промышленности и торговли России отметил, что увеличение выпуска затронет также средства связи, обеспечивающие взаимодействие в тактическом и оперативном звеньях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Поставки в Вооруженные силы (ВС) РФ в 2024 году вырастут в первую очередь в части беспилотников, в том числе морских. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"В первую очередь, конечно же, это "беспилотие". <...> Наши вооруженные силы это активно используют в разных направлениях, очень широкая номенклатура: от тяжелых до FPV-дронов. Это касается и морских беспилотных систем, и наземных беспилотных систем. Это одно из важных направлений, где мы будем работать с министерством обороны и нашими предприятиями промышленности, наращивать и компетенции, и и объемы производства", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о росте выпуска военной продукции в 2024 году.

Он добавил, что увеличение выпуска затронет также средства связи, обеспечивающие взаимодействие в тактическом и оперативном звеньях. Также будет наращиваться выпуск тяжелой и легкой бронированной техники, систем ПВО и техника для контрбатарейной борьбы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
Похожие новости
06.09.2022
«Байрактар» пока не продается
23.08.2021
Мантуров сообщил о подготовке контракта на массовые поставки "Охотников" Минобороны РФ
07.04.2017
Вернуть в исходное
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
29.08.2013
Решается судьба легкого военно-транспортного самолета для ВВС
30.01.2013
Ценовых войн не будет
09.07.2012
Авиационная составляющая форума "ТВМ-2012"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:35
  • 59042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.02 22:29
  • 3
Ростех принял решение доработать многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305»
  • 05.02 21:50
  • 1
«Настоящая дружба»: кто оказался хитрее украинцы или казахи
  • 05.02 20:10
  • 2
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 05.02 06:51
  • 3
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля