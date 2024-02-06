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Интерфакс-АВН

Yandex N.V. продает Яндекс за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов, уступит место на Мосбирже российскому МКАО

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Yandex
Yandex
Источник изображения: cnwes.ru

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов, говорится в сообщении компании.

Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за три месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка $10,2 млрд (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за 9 месяцев 2023 года, поясняет "Яндекс".

Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при этом кэш составит не менее 50%. Таким образом, продавец получит эквивалент, как минимум 230 млрд рублей в китайских юанях и до 176 млн акций класса "А" Yandex N.V. В сообщении отмечается, что акциями Yandex N.V. для оплаты сделки покупатель либо уже владеет, либо приобретет их.

Сделка будет разделена на два этапа. Первая часть, которая предполагает продажу контрольного пакета в 68%, может состояться в первой половине года. Именно эта часть сделки потребует получение разрешений от властей и одобрения акционеров "Яндекса". Вторую часть сделки планируется закрыть спустя 7 недель после первой.

В результате сделки головной компанией "Яндекса" станет недавно зарегистрированное МКАО (в январе юрлицо получило 99,999% ООО "Яндекс").

Нидерландская компания по завершению сделки намерена провести делистинг с Московской биржи, вместо нее на биржу выйдет российское МКАО.

При этом основным владельцем МКАО станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Помимо менеджмента, совладельцами станут структуры "ЛУКОЙЛа", экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова, основателя LETA Capital Александра Чачавы и гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса.

Предполагается, что ЗПИФ может предложить держателям акций класса "А" "Яндекса" "различные опции по их позициям в ценных бумагах".

"Это может позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО "Яндекс" после выхода компании на Московскую биржу ", - говорится в сообщении без уточнения деталей.

Yandex N.V. планирует использовать часть вырученных денег на развитие международных бизнесов и стартапов, которые он сохраняет за собой по итогам сделки, основная часть средств будет возвращена акционерам компании, как ожидается, через выкуп акций.

Yandex N.V. сохранит за собой следующий бизнес: облачная платформа Nebius AI, краудсорсинговая платформа Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen. Нидерландская группа до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", право на использование части технологий сохранится до конца года.

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Страны
Нидерланды
Россия
Проекты
AI
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