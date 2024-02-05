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Газета.ru

Булыжники в огород Зеленского: как статья Залужного стала заявлением кандидата в президенты

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Валерий Залужный
Валерий Залужный.
Источник изображения: Maxym Marusenko/NurPhoto/Getty Images

Полковник Ходаренок: статья Залужного для CNN похожа на заявление кандидата в президенты

Информация о неминуемой отставке главнокомандующего ВСУ постоянно обновляется. Газета The Washington Post сообщает, что Киев уже проинформировал администрацию США о решении уволить Валерия Залужного. Сам пока еще действующий главком ВСУ написал большую статью для CNN, в которой раскритиковал украинское политическое руководство. Почему Залужный выступил как политик, а не как военный - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

То, что взаимоотношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным накалились уже до предела, более чем явственно демонстрирует и выступление генерала на CNN.

Главком в соответствии со своими функциональными обязанностями должен заниматься вопросами оперативного управления Вооруженными силами Украины (то есть стратегического планирования применения, боевой и мобилизационной готовности, управления в ходе боевых действий, разработки предложений по численности ВСУ и пр.). А Валерий Залужный в тексте, представленном на CNN, постоянно вторгается в сугубо политические вопросы, касающиеся функций и обязанностей президента Украины и правительства страны.

В своей статье Залужный напоминает о факторах, которые влияют на поиск новых форм применения ВСУ. Перечислим (и разберем) их в том порядке, в котором они изложены в выступлении генерала.

Например, военачальник отметил «нестабильную политическую ситуацию вокруг Украины, которая приводит к сокращению военной поддержки». А ведь этот пункт не относится к функционалу главкома. По сути дела, в сокращении военной поддержки Залужный винит политическое руководство страны.

Далее главком пишет: «высокая вероятность того, что Россия спровоцирует ряд конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечет ключевых партнеров от поддержки Украины». И опять-таки работа по предотвращению таких ситуаций - сугубо область действий политического руководства в Киеве (разумеется, в доступных для него рамках).

Залужный также обращает внимание, что санкционная политика недостаточно эффективна и приводит к развертыванию мощностей военно-промышленного комплекса России и ее государств-партнеров. Он также считает, что она позволяет, по крайней мере, успешно вести Москве позиционную войну на истощение. Опять-таки к вопросам оперативного управления Вооруженными силами Украины этот пункт не имеет отношения.

Затем главнокомандующий ВСУ сетует на значительное преимущество в мобилизации людских ресурсов противника (то есть ВС РФ) и неспособность государственных институтов Украины улучшить состояние укомплектования ВСУ без применения непопулярных мер. И вновь крупный камень от Залужного полетел в огород политического руководства Украины.

Также главком Залужный упоминает несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность вооруженных сил - «промышленный комплекс в нашей стране и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие - углублению зависимости Украины от поставок союзников».

И снова полет уже целой серии массивных булыжников от Валерия Залужного в адрес гражданского руководства страны. Ведь до сих пор на Украине со всей однозначностью не распределены даже функции и обязанности между верховным главнокомандующим, главнокомандующим ВСУ и министром обороны Украины.

Далее главком ВСУ пишет - «неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба как следствие сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки».

Тут все-таки правильнее говорить о характере войны как совокупности наиболее существенных характерных черт и показателей, раскрывающих ее социально-политическое и военно-техническое (стратегическое) содержание. И вновь этот вопрос носит скорее политическую, нежели военную окраску. Поскольку в первую очередь здесь надо говорить о политических целях противоборствующих сторон. Что касается союзников Украины, то отношения с ними опять-таки относятся к компетенции политического руководства в Киеве. И вновь этот тезис Валерия Залужного, что называется, не «по кафедре».

К сфере деятельности главнокомандующего ВСУ можно отнести разве что один пункт, да и то только отчасти и с большими ограничениями: «исчерпание запасов боеприпасов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны наших партнеров из-за высокой интенсивности боевых действий на Украине и невозможности их быстрого производства на фоне глобальной нехватки порохов».

Так что перечисленные Валерием Залужным факторы, которые, по его мнению, влияют на поиск новых форм применения ВСУ, по большей части относятся сугубо к сфере политики. Можно сказать и так - в этой части выступление главнокомандующего ВСУ можно рассматривать не как речь военачальника, ответственного за оперативное управление ВСУ, а как потенциального кандидата в президенты Украины.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Израиль
Йемен
Россия
США
Украина
Продукция
С-75
Компании
Минoбороны РФ
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