Уведомление о возможной продаже Индии беспилотных летательных аппаратов Sky Guardian

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 1 февраля 2024 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Индии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 31 беспилотного летательного аппарата большой дальности General Atomics MQ-9B Sky Guardian. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки оценена в 3,99 млрд долл, включая вооружение, оборудование и пакеты обучения и технической поддержки.

Один из двух используемых ВМС Индии на правах аренды американских беспилотных летательных аппаратов большой дальности General Atomics MQ-9B Sea Guardian на базе индийской морской авиации Раджали, 2023 год (с) ANI

Согласно уведомлению, помимо 31 БЛА MQ-9B Sky Guardian, в поставку должны войти наземные станции управления (неуказанное количество), 170 управляемых ракет AGM-114R Hellfire (и 16 учебных ракет M36E9 Hellfire CАТМ) и 310 малогабаритных управляемых авиационных бомб GBU-39B/B Laser Small Diameter Bombs (LSDB) (и восемь учебных бомб), а также неуказанное количество радиогидроакустических буёв AN/SSQ-62F, AN/SSQ-53G и АN/SSQ-36 (для исполнения Sea Guardian).

Оборудование аппаратов, согласно уведомлению, должно включать электронно-оптическую систему L3Harris WESCAM MX-20, радиолокационную станцию обнаружения надводных целей Leonardo Selex SeaSpay с АФАР (для исполнения Sea Guardian), радиолокационную станцию бокового обзора Raytheon HISAR-300 (для исполнения Sky Guardian), станции радиотехнической разведки Leonardo SAGE 750 и Sierra Nevada SNC 4500, станцию радиоразведки L3Harris Rio Grande. Силовая установка БЛА состоит из турбовинтового двигателя Honeywell TPE-331-10GD.

Напомним, что уведомления DSCA не являются ни контрактами, ни соглашениями о продаже, а являются запросами правительства США к Конгрессу относительно отсутствия у последнего возражений по поводу указываемой планируемой продажи.

Переговоры о закупке Индией БЛА MQ-9B ведутся с 2016 года. Согласно сообщениям, индийских СМИ, из планируемых к закупке 31 БЛА MQ-9B, 15 аппаратов предназначены для ВМС Индии и представляют собой патрульно-противолодочные беспилотные комплексы в исполнении Sea Guardian. Остальные 16 должны быть приобретены в типовом исполнении Sky Guardian - по восемь единиц для ВВС и армейской авиации Индии. С ноября 2020 года ВМС Индии осуществляют опытную эксплуатацию двух аппаратов Sea Guardian на условиях аренды у корпорации General Atomics.

В последнее время появились сообщения, что администрация США приостановила продажу Индии беспилотных летательных аппаратов General Atomics MQ-9B Sea Guardian и Sky Guardian, а также ряд других программ в области двухстороннего военно-технического сотрудничества, требуя от властей Индии "значимого расследования" попытки индийских спецслужб убить проживающего в США лидера сикхской сепаратистской организации "Сикхи за справедливость" Гурпатванта Сингха Паннуна. Неясно, означает ли нынешнее уведомление DSCA разблокировку этой продажи, или это часть формального процесса, идущего своим чередом, вне зависимости от конкретной "отмашки" на заключение окончательного соглашения со стороны правительства США.

БЛА MQ-9B SkyGuardian (в морской версии - SeaGuardian) является разработанным корпорацией General Atomics дальнейшим развитием БЛА серии MQ-9A Reaper, и ранее обозначался как Certified Predator B. Аппарат разработан в соответствии с уже принятыми либо перспективными американскими (со стороны FAA) и европейскими сертификационными требованиями к БЛА, в первую очередь в области безопасности полетов, а также соответствующим стандартом НАТО STANAG-4671. БЛА должен быть сертифицирован для полетов в контролируемом диспетчерскими службами воздушном пространстве общего пользования, в первую очередь в Европе. Установлены специально разработанная аппаратура предотвращения столкновений в воздухе и навигационная РЛС. Повышены прочность планера БЛА и его устойчивость к повреждениям, включая столкновения с птицами и удары молний. В конструкцию внедрен комплекс мероприятий, обеспечивающих выполнение полетов в неблагоприятных погодных условиях, включая условия обледенения. Также внедрено более надежное программное обеспечение управления полетом, а для управления БЛА используется наземная станция нового поколения. Согласно заявлениям General Atomics, продолжительность полета MQ-9B SkyGuardian также значительно увеличена (до "более 40 часов") по сравнению с Reaper (для которого указывается "до 27 часов").Стартовым заказчиком БЛА типа MQ-9B Sky Guardian в 2016 году выступило министерство обороны Великобритании, заказавшее эти аппараты под обозначением Protector RG.1 для замены в британских ВВС парка разведывательно-ударных БЛА MQ-9A Reaper. Поставки серийных БЛА Великобритании были начаты в 2023 году. К настоящему времени БЛА MQ-9B заказаны или запланированы к закупке еще рядом стран.