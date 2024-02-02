США блокируют продажи оружия Индии из-за скандала вокруг попытки убийства сикхского активиста

Индийское издание "The Wire" сообщает, что администрация США приостановила продажу Индии беспилотных летательных аппаратов General Atomics MQ-9B Sea Guardian и Sky Guardian, а также ряд других программ в области двухстороннего военно-технического сотрудничества, требуя от властей Индии "значимого расследования" попытки индийских спецслужб убить проживающего в США лидера сикхской сепаратистской организации "Сикхи за справедливость" Гурпатванта Сингха Паннуна.

Гурпатвант Сингх Паннун, беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9B Sea Guardian и снимок авансового платежа за убийство Паннуна из обвинительного заключения министерства юстиции США против Нихила Гупты (с) The Wire

Как стало известно "The Wire", правительство США приостановило поставку 31 беспилотного летательного аппарата MQ-9B Sea Guardian и Sky Guardian [в статье аппараты ошибочно обозначаются как MQ-9A] в Индию до тех пор, пока Нью-Дели не проведет "содержательное расследование" заговора с целью убийства Гурпатванта Сингха Паннуна,

Паннун, имеющий двойное гражданство США и Канады, является активистом Халистана [проекта независимого сикхского государства в Пенджабе] из Нью-Йорка, обвиняемым Индией в терроризме.

Предлагаемая закупка на сумму 3 миллиарда долларов включает 15 БЛА Sea Guardian для ВМС Индии, в то время как ВВС и армия Индии должны получить по восемь БЛА Sky Guardian.

Вашингтон также сдерживает другие потенциальные закупки Индии, в том числе заявку о закупке шести базовых патрульных самолетов дальнего действия Boeing P-8I. Они должны дополнить 12 самолетов P-8I Poseidon, которые уже эксплуатируются в ВМС Индии.

По иронии судьбы, внутреннее одобрение министерства обороны Индии на закупку БЛА, которая сейчас приостановлена, было выдано в июне 2023 года, за неделю до государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон. Это произошло в время, когда заговор с целью убийства Паннуна, предположительно инициированный сотрудником индийской службы безопасности, обозначенному в материалах дела как CC1, согласно федеральному обвинительному заключению США, обнародованному в ноябре прошлого года, перешел в самый разгар.

Теперь "закупка застряла в Конгрессе США из-за гнева по поводу наглой попытки убийства Паннуна. Представители США заморозили законодательный процесс, необходимый для начала продажи", - сообщил репортеру высокопоставленный источник в Вашингтоне. Источник, который работает на высшем уровне политики США, не может быть назван, поскольку он не уполномочен общаться со средствами массовой информации.

Объясняя задержку поставки этих разведывательно-ударных БЛА дальнего действия в Индию, вашингтонский источник сообщает, что американские законодатели индийского происхождения особенно глубоко обеспокоены последствиями обвинения в отношении индийца по имени Нихил Гупта. Ему было предъявлено официальное обвинение в заговоре с целью убийства Паннуна, и в настоящее время он находится под стражей в Чехии в ожидании депортации в США.

В совместном заявлении по поводу заговора Паннуна в декабре прошлого года пять членов Конгресса США индийского происхождения, которые получили секретную информацию от администрации Байдена о федеральном обвинении, заявили, что для Индии крайне важно "полностью расследовать [и] привлечь к ответственности виновных", в том числе индийских правительственны чиновников, несут ответственность за это, и дать гарантии, что подобное больше не повторится".

Федеральные прокуроры США утверждают, что Гупта обещал 100 000 долларов агенту ФБР, выдававшему себя за киллера, который должен убить Паннуна в Нью-Йорке. Гупта был арестован в Чехии 30 июня по запросу Америки.

29 ноября федеральная прокуратура США предъявила Гупте обвинение в заказном убийстве, за которое грозит до 10 лет тюремного заключения; и в заговоре с целью совершения убийства по найму, максимальное наказание за которое составляет 10 лет тюремного заключения.

Индийско-американские законодатели также предупредили о "значительном ущербе" американо-индийскому партнерству, если Нью-Дели не решит ситуацию напрямую и быстро.

В Государственном департаменте США в ответ на просьбу прокомментировать задержку одобрения сделки по БЛА заявили: "Мы не комментируем продажу оружия до тех пор, пока официально не уведомим Конгресс США".

ВМС Индии и министерство обороны Индии также не ответили на запрос о комментариях.

"Индия взяла на себя обязательство дать полный отчет по делу Паннуна. А затем [Капитолийский] холм вынесет свое решение о том, приняла ли Индия адекватные меры или нет", - говорит вашингтонский инсайдер.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди публично преуменьшал влияние этого вопроса на индийско-американские отношения. В интервью "The Financial Times" Моди сказал, что "существует сильная поддержка обеих [американских] партий укреплению этих отношений", и что он не считает целесообразным "связывать несколько инцидентов с дипломатическими отношениями между двумя странами".

Самолеты Poseidon и БЛА Sea Guardian должны взаимодействовать в наблюдении за обширными участками Индийского океана, и дадут ВМС Индии расширенные возможности реагирования на любые попытки нарушить международные торговые пути, проходящие через эти воды.

Многоцелевой БЛА Sea Guardian имеет продолжительность полета более 27 часов, скорость 240 узлов, рабочий потолок 50 000 футов и поезную нагрузку 1746 кг, включая 1361 кг на внешних подвесках. MQ-9В оснащен турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-10, который значительно улучшает характеристики тяги и топливную экономичность, особенно на малых высотах.

Находящиеся на вооружении вооруженных сил США, БЛА MQ-9 продолжает развиваться, сохраняя свою актуальность для растущих потребностей своих заказчиков. Новый вариант MQ-9A Extended Range (ER) был разработан с учетом возможностей модернизации в полевых условиях, таких как крыльевые топливные баки и новое усиленное шасси, что продлевает и без того впечатляющую продолжительность полета аппарата с 27 часов до 34 часов, одновременно повышая его эксплуатационную гибкость.