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ТАСС

В Индии намерены отправить в космос корабль с экипажем в 2025 году

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Индийская организация космических исследований (ISRO)
Индийская организация космических исследований (ISRO).
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

К 2035 году у страны появится орбитальная станция, отметил глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 февраля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) отправит на орбиту первый национальный космический корабль с экипажем на борту, как планируется, к концу 2025 года, а к 2035 году у страны появится орбитальная станция. Об этом сообщил глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх.

"Гаганьян", первая в стране программа пилотируемых полетов в космос, как ожидается, начнется к концу 2025 года", - приводит газета Hindu слова Сомнатха на церемонии вручения ему премии фонда Adi Sankara Trust "за развитие передовых исследований".

"К 2035 году у страны будет космическая станция. ISRO уже работает над [автоматической станцией] "Чандраян-4" для получения образцов с Луны", - добавил глава индийского космического агентства.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" отложена. Четверо индийских астронавтов уже прошли подготовку в российском Звездном городке. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
2020-й год
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