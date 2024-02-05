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ТАСС

Глава МИД Британии считает, что в конфликте на Украине время на стороне Запада, а не РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве 16 ноября 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве 16 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

В то же время Дэвид Кэмерон подчеркнул, что ситуация на Украине беспокоит его больше, чем эскалация напряженности на Ближнем Востоке, так как политика России является "вызовом для поколения"

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Западные политики и СМИ должны воздерживаться от пессимистичных высказываний по поводу перспектив конфликта на Украине, так как время в нем находится на стороне Киева и его союзников. Такое мнение в интервью The Sunday Times высказал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне [президента РФ Владимира] Путина", - сказал министр, выступив при этом с утверждением, что Россия уже потерпела "огромное стратегическое поражение", вступив в конфликт.

По словам Кэмерона, он намерен донести эту точку зрения до Дональда Трампа, если тот вернется в Белый дом по итогам президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре. Глава МИД считает, что на личном уровне взаимодействие с Трампом придется выстраивать по-другому, чем с нынешним президентом США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам также очень близки. "Мы справимся. С чем бы ни пришлось справляться", - сказал он.

Как подчеркнул министр, ситуация на Украине сейчас беспокоит его больше, чем эскалация напряженности на Ближнем Востоке, так как политика Москвы является "вызовом для поколения". После возвращения из очередного турне по странам Ближнего Востока он намерен уделить повышенное внимание именно украинской проблематике. Кэмерон планирует говорить с американскими конгрессменами и сенаторами о необходимости поддержать выделение военной помощи Киеву. Глава британской дипломатии также заявил о необходимости добиться подвижек в вопросе об изъятии замороженных Западом российских активов, который будет обсуждаться главами стран "Большой семерки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности 16-18 февраля.

Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, Кэмерон заявил, что пытался донести до главы МИД Ирана, что Тегеран не может отказываться от ответственности за вооруженные группы, которые он поддерживает. "Вы можете, конечно, говорить, что они до определенной степени независимы, но вы их создали, вы их поддерживаете, финансируете и снабжаете оружием, и вас в конечном счете и призовут к ответу за их действия", - отметил он, пересказывая содержание беседы.

Министр также выразил надежду на то, что в секторе Газа удастся установить режим прекращения огня, что даст "достаточно существенные шансы" на заключение долгосрочного перемирия. 

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Страны
Великобритания
Иран
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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