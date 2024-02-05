В Британии запустили производство «Шакалов»

Компании Babcock и Supacat запустили производство «высокомобильных транспортеров» Jackal 3 («Шакал») для британской армии. Всего планируют выпустить 70 боевых машин, пишет Army Recognition.

Отмечается, что для выпуска Jackal 3 запустили новое предприятие на площадке Babcock, где соберут 62 машины. Еще восемь транспортеров построят на производственных мощностях Supacat. Производство планируют завершить к лету 2024 года.

Машина стала развитием бронированной разведывательно-дозорной машины Jackal 2, которую начали поставлять военным в 2010 году. Jackal 3 отличается улучшенной защитой экипажа и повышенной грузоподъемностью. Автомобиль с колесной формулой 4х4 можно преобразовать в трехосную машину с удвоенной грузоподъемностью. В арсенал машины входят пулеметы.

В январе немецко-британская компания Rheinmetall BAE Systems Land показала фотографии первого прототипа нового танка Challenger 3. Машина получила гладкоствольную пушку Rheinmetall калибра 120 миллиметров, новые прицелы и комплекс активной защиты.

В том же месяце стало известно, что Британия испытала новую боевую разведывательную машину Ajax при температуре минус 36 градусов.