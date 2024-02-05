"Хорошо забытое старое". Медведев об учениях НАТО как опасной игре с огнем

Медведев об учениях НАТО: это предупреждение именно России
МОСКВА, 2 февраля/ Радио Sputnik. Россия не намерена нападать ни на одну страну НАТО, но если они решатся посягнуть на целостность РФ, то получат адекватный ответ, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, проводимые альянсом маневры являются "предупреждением именно России", хотя и напоминает "конвульсию дряблых западных мускулов".
Он также заявил, что "наложившие в штаны западные политики и их посредственные генералы в НАТО в очередной раз решили взять... (Россию, – ред.) на испуг", с этой целью они развернули самые масштабные со времен холодной войны военные учения.
Зампред российского Совбеза обратил внимание, что некоторые этапы этих маневров "ожидаемо пройдут в самых отъявленно русофобских и наиболее омерзительных нам государствах вроде Польши, Латвии, Литвы и Эстонии" – в непосредственной близости от границ России.
По его словам, нынешние военные учения НАТО – это "хорошо забытое старое".
Радио Sputnik также писало, как курирующие вопросы международной безопасности российские дипломаты отреагировали на учения НАТО.