"Хорошо забытое старое". Медведев об учениях НАТО как опасной игре с огнем

Медведев об учениях НАТО: это предупреждение именно России

МОСКВА, 2 февраля/ Радио Sputnik. Россия не намерена нападать ни на одну страну НАТО, но если они решатся посягнуть на целостность РФ, то получат адекватный ответ, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, проводимые альянсом маневры являются "предупреждением именно России", хотя и напоминает "конвульсию дряблых западных мускулов".

"Натовские балаболы побоялись напрямую сказать, против кого направлены эти учения, и ограничились пустопорожней болтовнёй про "отработку планов обороны и сдерживание потенциальной агрессии со стороны ближайших противников". Но совершенно очевидно, что эта конвульсия дряблых западных мускулов – предупреждение именно нашей стране. Мол, не стоит ли нам как следует пригрозить России и показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад. Вышло нестрашно, но весьма показательно", – написал Медведев на странице в соцсети "ВКонтакте".

Он также заявил, что "наложившие в штаны западные политики и их посредственные генералы в НАТО в очередной раз решили взять... (Россию, – ред.) на испуг", с этой целью они развернули самые масштабные со времен холодной войны военные учения.

Зампред российского Совбеза обратил внимание, что некоторые этапы этих маневров "ожидаемо пройдут в самых отъявленно русофобских и наиболее омерзительных нам государствах вроде Польши, Латвии, Литвы и Эстонии" – в непосредственной близости от границ России.

"В целом это очень опасная игра с огнем. Силы-то собраны значительные", – отметил Медведев.

По его словам, нынешние военные учения НАТО – это "хорошо забытое старое".

"Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ. Это будет означать только одно – большую войну, от которой НАТО уже не отвертится", – заявил зампред Совбеза РФ.

Радио Sputnik также писало, как курирующие вопросы международной безопасности российские дипломаты отреагировали на учения НАТО.