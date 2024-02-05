Войти
Lenta.ru

Франция создаст демонстратор боевой беспилотной подлодки

133
0
0
Сотрудники Naval Group
Сотрудники Naval Group рядом с АПЛ "Suffren".
Источник изображения: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Франции заключило c Naval Group контракт на создание демонстратора боевой беспилотной подводной лодки. Об этом сообщает Defense News.

В заказе французского военного ведомства указано, что речь идет о демонстраторе длиной более 10 метров и массой свыше 10 тонн. В рамках соглашения с Naval Group планируется разработать технологию энергетической установки, а также изучить интеграцию датчиков и автономность беспилотной субмарины. Также подлодка получит возможность установки вооружений.

Демонстратор подводного беспилотник планируется создать на основе уже имеющегося у Naval Group прототипа. Соглашение о создании демонстратора было заключено 28 декабря и будет действовать в течение двух лет. Проект позволит Франции «оценить новый военно-морской потенциал, который мог бы обеспечить среднесрочное оперативное реагирование на новые зоны конфликтов и асимметричные способы ведения боев».

В декабре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России работают над созданием ударного подводного дрона с полезной нагрузкой до пяти килограмм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Проекты
Робот
Похожие новости
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
02.09.2020
«Оборонка» обороне
15.03.2017
Залив беспилотников
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
11.06.2015
Юрий Маевский: Наши системы должны быть закрытыми и безотказными
13.10.2014
"Минный лабиринт" спустя 20 лет
07.03.2013
«Комплексная безопасность-2013»: на финишной прямой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:50
  • 59026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.02 09:03
  • 1
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 04.02 01:29
  • 2
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками