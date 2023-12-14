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В России появится ударный подводный дрон

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Подводный дрон
Подводный дрон.
Источник изображения: techcult.ru

В России работают над созданием ударного подводного дрона с полезной нагрузкой до пяти килограмм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Источник агентства уточнил, что подводный дрон будет использован в ходе операций по разминированию. Другое применение аппарата — доставка различной полезной нагрузки, в том числе в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. «Сегодня военнослужащие стоят возле Днепра, соответственно, им нужна техника, которая способна поражать цели врага, ударный подводный дрон», — заявил он.

По словам собеседника издания, беспилотник оснастят четырьмя двигателями. Дальность его работ составит до одного километра на глубинах до 30 метров. Ожидается, что переход к этапу испытаний состоится в феврале.

Ранее в России разработали подводный аппарат «Скат», предназначенный для проведения мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования и подъема предметов.

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