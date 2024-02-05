О новейшем оружии и Украине. Путин выступил на форуме "Все для Победы!"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Туле с участниками форума "Все для победы!" и обсудил с ними работу российского ОПК, ход специальной военной операции, помощь волонтеров фронту и другие вопросы. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

Российское оружие превосходит натовское

Как сообщил глава государства, продукция российского ВПК пользуется спросом за рубежом и превосходит образцы стран Североатлантического альянса.

"Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени — там в чем-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят", — сказал президент.

Он уточнил, что речь идет о ракетной технике, бронетехнике и обо всех вооружениях, которые применяются на поле боя.

Сегодня у российских оборонных предприятий "заказов под завязку", подчеркнул глава государства. Эта продукция на миллиарды долларов идет в том числе за рубеж, добавил он. В частности, "в высшей степени востребован" зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь".

В оборонке создали больше полумиллиона рабочих мест

Говоря о развитии отрасли, Путин напомнил, что в России за последние полтора года в оборонке создали более 520 тысяч новых рабочих мест.



"Мы также будем работать и думать над решением <...> социальных вопросов, прежде всего, конечно, над дальнейшим повышением заработной платы (для сотрудников предприятий ОПК. — Прим. ред.), решением жилищных вопросов, вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова". Владимир Путин

Сотрудники оборонных предприятий высокими темпами, которых требует страна, поставляют всю номенклатуру вооружений, в том числе бронетехнику, ракетную технику и высокоточное оружие, подчеркнул Путин. Он рассказал, что "люди напряженно работают на предприятиях, но если надо — выезжают прямо в зону боевых действий, прямо на передовую, и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы".

Президент назвал такую работу настоящим героизмом.

Россия почти полностью обновила стратегические ядерные силы

Среди достижений российского ВПК президент отметил почти полное обновление стратегических ядерных сил.

"Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая — почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном". Владимир Путин

ВСУ — террористическая организация

Противостоящие Российской армии украинские Вооруженные силы превратились в настоящую террористическую организацию, отметил глава государства.

Он рассказал историю о жителе Донецка, который, выйдя из своего дома, стал жертвой танкиста Украины. Президент отметил, что мужчину застрелили, поскольку, по мнению киевского военного, мирные жители региона являются "террористами".

Такие действия и есть неонацизм, подчеркнул глава государства.

Работа врачей — важная часть успеха СВО

В специальной военной операции особую важность играет работа медиков, отметил Путин.

"Врачи и на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают все для того, чтобы поддержать наших ребят, оказать им помощь, поддержку, вовремя применить новейшие средства, новейшие методики лечения, и это важнейшая составляющая всего успеха". Владимир Путин

Россияне собрали для армии 11 миллиардов рублей

Единение многонациональной и многоконфессиональной России, общее отношение к происходящему, общая забота о будущем гарантирует ее победу, сказал президент участникам встречи.

Он сообщил, что волонтеры собрали на нужды армии 11 миллиардов рублей.

"Вся страна, простые люди по тысяче собирали. Одиннадцать миллиардов собрали на нужды армии и нужды фронта". Владимир Путин

Искренняя поддержка людей бесценна и укрепляет боевой дух российских военных на передовой, сказал президент. Он добавил, что те, кто добросовестно и мужественно выполняют свой долг в тяжелейших условиях, заслуживают низкого поклона.

Форум "Все для победы!" организовал Общероссийский народный фронт. Мероприятие объединило 600 представителей различных профессий из всех регионов России: рабочих, инженеров оборонных предприятий и других отраслей промышленности, работников научной сферы, общественных организаций, врачей, военных корреспондентов, волонтеров. В рамках тематических секций участники обсудили вопросы организации помощи СВО.