Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Селекторное совещание министра обороны РФ Сергея Шойгу с руководящим составом Вооруженных сил РФ в Национальном центре управления обороной РФ.

ЦАМТО, 2 февраля. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 2 февраля прошло тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, открывая совещание, министр обороны поздравил всех с Днем воинской славы России – Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

"Поздравляю всех с этим событием, с этой датой. Дата историческая, дата заслуженная, завоеванная теми, кто был до нас – нашими отцами и дедами. Поэтому, я вас всех поздравляю с этим днем", – обратился к участникам совещания министр обороны.

Далее глава военного ведомства проинформировал руководящий состав Вооруженных Сил о ситуации в зоне специальной военной операции.

"После провала контрнаступления противника Вооруженные Силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Наши подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю", – подчеркнул глава военного ведомства.

"В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка. Группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника", – продолжил Сергей Шойгу.

"В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки "Leopard", американские БМП "Bradley", пусковые установки "Patriot" и HIMARS", – отметил министр обороны.

Он также сообщил о том, что в январе текущего года российские Вооруженные Силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

В результате ударов были поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

"С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации", – заявил министр обороны РФ.

"Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан", – подчеркнул министр и привел пример со сбитым на прошлой неделе с украинской территории российским транспортным самолетом, перевозившем военнослужащих Украины для обмена военнопленными.

"Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления", – резюмировал министр обороны РФ.

В конце выступления о ситуации в зоне проведения СВО, он также отметил, что группировки российских войск продолжают решать задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим.

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В тематической части селекторного совещания первым на обсуждение был вынесен вопрос, касающийся организации участия личного состава Вооруженных Сил в предстоящих выборах президента Российской Федерации.

"Это событие станет самым значимым в политической жизни в 2024 году. Впервые голосование продлится три дня – с 15 по 17 марта. Подготовка к нему вступила в завершающую фазу", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Он также отметил, что вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил детально прорабатываются. Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции.

На селекторном совещании также были рассмотрены вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития военной учебной авиации.

"Для освоения и эффективного применения летным составом современных авиационных комплексов необходима качественная начальная подготовка в вузах. С этой целью Министерство обороны расширяет материальную базу летных учебных заведений Воздушно-космических сил и увеличивает набор курсантов", – заявил Сергей Шойгу.

Он также добавил, что предприятия промышленности разрабатывают перспективные образцы самолетов для обновления парка учебной авиации.

Министр обороны РФ предложил обсудить на совещании, что еще необходимо сделать для повышения качества подготовки курсантов-летчиков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.