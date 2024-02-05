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ТАСС

Путин: вся работа оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов РФ на передовой

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Мобилизованный боец ВС РФ в окопах на позициях в зоне СВО. Архивное фото
Мобилизованный боец ВС РФ в окопах на позициях в зоне СВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости

Президент России отметил, что поддержка военнослужащих требует объединения усилий всего общества

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Последние полтора года вся жизнь и работа российских властей и оружейников посвящена поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для победы!".

"Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России", - сказал глава государства, отметив неслучайность того, что эта встреча проходит в одном из центров работы российских оружейников - в Туле.

По словам президента, поддержка бойцов, воюющих на передовой, требует объединения усилий всего общества. "Самый основной вклад в эту общую работу вносят, конечно, предприятия ОПК - оборонно-промышленного комплекса. Это большая часть нашей промышленности, огромная армия людей, которые работают в этой сфере", - отметил он.

Путин также уточнил, что сейчас к оборонно-промышленному комплексу РФ относятся 6 тыс. предприятий, на которых работает 3,5 млн человек. "Но если иметь в виду, что кроме этих чисто оборонных предприятий еще 10 тыс. предприятий так или иначе связаны с оборонкой, являются их смежниками, их работающими подрядчиками, то можно себе представить, что это такое за армия", - добавил Путин. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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