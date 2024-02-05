Путин заявил, что РФ будет дозагружать оборонку в ближайшее время для восполнения запасов

Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!".

Президент обратил внимание, что оборонные предприятия за полтора года увеличили выпуск гражданской продукции на 27%, подчеркнув, что они это сделали "при необходимости поставлять вооружение на лини...

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия будет в ближайшее время дозагружать оборонные предприятия для восполнения запасов военного назначения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!".

Глава государства обратил внимание на то, что оборонные предприятия за полтора года увеличили выпуск гражданской продукции на 27%, подчеркнув, что они это сделали "при необходимости поставлять вооружение на линию фронта".

"Это очень хороший показатель. Это значит, что мы, во-первых, будем загружать сейчас и дозагружать в будущем ближайшем продукцию военного назначения, поскольку нам нужно запасы пополнять, вернее, создавать запасы, пополнять то, что израсходовано в ходе боевых действий. Но кроме всего прочего, будем всячески поддерживать все начинания, связанные с развитием гражданской части производства", - сказал он.

Путин обратил внимание на то, что предприятия оборонного комплекса - это предприятия с высоким уровнем культуры производства, высокотехнологичные. "Они, конечно, будут обеспечены работой и заказами, сомнений в этом нет", - подытожил глава государства.