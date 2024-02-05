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Стали известны подробности о новой миссии США на Луну

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Компания Intuitive Machines и НАСА находятся на завершающей стадии подготовки к запуску лунной миссии IM-1, намеченному на середину февраля. Подробности стали известны SpaceNews.

Вице-президент по космическим системам компании Intuitive Machines Трент Мартин заявил, что лунный посадочный модуль Odysseus заключен в обтекатель полезной нагрузки ракеты Falcon 9.

Руководитель отказался назвать точную дату старта носителя с новой миссией, однако уточнил, что пусковое окно в середине месяца будет открыто три дня. «Мы работаем напрямую с SpaceX, прежде чем озвучить точную дату и время запуска, поэтому об этом будет объявлено здесь в ближайшие дни», — сказал Мартин.

В ноябре 2023 года издание сообщило, что американская компания Intuitive Machines запланировала в 2024 году отправить на Луну до трех посадочных модулей.

Модуль Nova-C в рамках миссии IM-1 должен совершить мягкую посадку в 300 километрах от южного полюса естественного спутника Земли спустя шесть дней после старта носителя Falcon 9 с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Луна
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