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Американская компания запланировала три посадки на Луну в 2024 году

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Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит
Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит.
Источник изображения: Intuitive Machines

Американская компания Intuitive Machines запланировала в 2024 году отправить на Луну до трех посадочных модулей. Об этом сообщает SpaceNews.

Первый пуск намечен на 12 января. В рамках миссии IM-1 ракета Falcon 9, стартующая из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, должна вывести космический аппарат Nova-C, который через неделю должен совершить мягкую посадку в районе южного полюса Луны.

В рамках миссий IM-2 и IM-3 на естественный спутник Земли планируется отправить также аппараты Nova-C, над которыми в настоящее время работает Intuitive Machines.

В октябре издание со ссылкой на компанию сообщило о готовности Nova-C к пуску.

Разработчики миссии оценивают вероятность ее успеха в 65-75 процентов. Посадочный модуль Nova-C должен опуститься в кратер Малаперт, расположенный в 300 километрах от южного полюса Луны, спустя шесть дней после старта носителя. В случае успешной мягкой посадки на поверхность естественного спутника Земли Nova-C станет первым частным аппаратом, которому это удалось совершить.

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Проекты
Falcon РН
Луна
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