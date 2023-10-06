В США оценили готовность лунного модуля Nova-C к пуску

Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит.

Лунный посадочный модуль Nova-C готов к пуску. Об этом со ссылкой на компанию Intuitive Machines сообщает SpaceNews.

Разработчики миссии оценивают вероятность ее успеха в 65-75 процентов. В случае успешной мягкой посадки на поверхность естественного спутника Земли Nova-C станет первым частным аппаратом, которому это удалось совершить.

Запустить аппарат планируется не ранее 16 ноября на ракете Falcon 9 со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди. Посадочный модуль Nova-C должен опуститься в кратер Малаперт, расположенный в 300 километрах от южного полюса Луны, спустя шесть дней после старта носителя.

Ранее издание сообщило, что Научно-исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США заключила контракты с американскими компаниями Intuitive Machines, Lockheed Martin и Westinghouse на проектирование космических кораблей с ядерной силовой установкой.