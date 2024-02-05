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ТАСС

Путин обсудил с Генштабом сложности из-за БПЛА на одном из участков в зоне СВО

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Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент отметил, что из ежедневных контактов с военными, которые находятся непосредственно на передовой, делает вывод о важности беспилотников

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что утром говорил с Генштабом, говорили о том, что есть сложности из-за беспилотников (БПЛА) на одном из участков в СВО. Об этом глава государства рассказал на встрече с участниками форума "Все для Победы!".

"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами", - сказал Путин. Он отметил, что из ежедневных контактов с военными, с ребятами, которые воюют непосредственно на передке, делает вывод о важности беспилотников.

Один из участников встречи рассказал президенту о том, что с началом СВО с группой энтузиастов по микроэлектронике и программированию разработали и стали производить приборы по обнаружению и комплексному подавлению БПЛА. Он попросил возможности встроить свою деятельность в проект по развитию российской электроники и получить доступ к компонентной базе. Путин пообещал оказать помощь и поручил заняться этим вопросом вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову. "То, что вы делаете, чрезвычайно важно. И, конечно, нужно вам помочь. Вот Денис Валентинович Мантуров здесь, вице-премьер и министр промышленности. У нас основные деньги сейчас мы вкладываем в возрождение микроэлектроники. Не просто радиоэлектроники, а микроэлектроники", - сказал Путин.

Он добавил, что есть соответствующие научно-исследовательские учреждения в этой сфере, которые работают эффективно, добиваются хороших результатов. Президент посетовал, что радиоэлектронная база - это та сфера, где есть над чем работать. "Это наша ахиллесова пята, одна из них. Но мы движемся в нужном направлении. Горизонт, так сказать, не удаляется постоянно", - заметил Путин, хотя и признал, что конкуренты тоже двигаются вперед. "Но темп нашего движения, он достаточно хороший. И я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что некоторые вещи очень чувствительные. Лучше о них пока вслух не говорить", - подытожил он. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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