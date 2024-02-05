Глава МИД Великобритании допустил признание Палестины до завершения её переговоров с Израилем

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Конфликт Израиля и Палестины находится на той опасной стадии, когда он может распространиться на весь Ближний Восток, вовлекая все новых участников. Это прекрасно понимают и союзники еврейского государства на Западе, что начинает все чаще отражаться в их риторике.

В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе недавнего интервью журналистам Associated Press заявил, что Лондон готов официально признать независимое государство Палестина для обеспечения долгосрочного и устойчивого мира в регионе. При этом с его слов, данная процедура может произойти даже до окончания вероятных палестино-израильских мирных переговоров.

Стоит отметить, что череды конфликтов между ХАМАС и ЦАХАЛ, которая тянется уже не одно десятилетие, могло в принципе не быть, если бы Палестину признали вместе с Израилем, как это и было изначально обещано. Впрочем, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Но, есть один нюанс. Как заявил Кэмерон, палестинцам нужно дать перспективу лучшего будущего, где у них будет свое суверенное государство. Однако чтобы Лондон пошел на такой шаг, лидеры ХАМАС должны покинуть сектор Газа.

По мнению главы британского внешнеполитического ведомства, только так можно прийти к двустороннему решению многолетнего конфликта между Палестиной и Израилем.

Очевидно, что подобный вариант в обозримой перспективе выглядит нереализуемым. ХАМАС уже давно превратился из группировки в философию, поддерживаемую жителями Газы.

В Лондоне это прекрасно знают. Поэтому заявление Кэмерона является ничем иным, как очередным популистским пассажем.