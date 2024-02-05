Военные автономные транспортные средства. Заключение.

Военные по всему миру тестируют и внедряют новые автономные транспортные средства (autonomous vehicl, AV, далее также – АТС. См. ЧастьI). В свою очередь коммерческие предприятия разрабатывают инновационные решения в области грузовых автоматизированных автомобилей, пригодные для военного использования.

Автоматизированные автомобили для военных

Коммерческие автоматизированные автомобили также могут использоваться для поддержки военных операций. Гражданские операторы грузовых автомобилей могут извлечь выгоду из экономии эксплуатационных расходов и возможности экономно продолжать эксплуатацию, поскольку нехватка рабочей силы становится все более ощутимой. В настоящее время автоматизированные грузовики внедряются в рамках нескольких пилотных проектов в Европе, Северной Америке и Азии. По прогнозам Guidehouse Insights, к 2032 году во всем мире будет внедрено 1,2 млн. автоматизированных грузовиков.

Точку зрения военных на использование коммерческой поддержки военных операций объяснил генерал-майор Королевского корпуса материально-технического обеспечения Великобритании С. ХАТЧИНГСОМ. Он заявил, что «британская армия привержена укреплению своих оперативных логистических возможностей за счет использования роботизированных автономных систем (Robotic Autonomous Systems, RAS)». В этот комплект входят крупногабаритные грузовые автомобили, способные опционально оснащаться экипажем типа «лидер-ведомый», что позволяет персоналу службы материально-технического обеспечения увеличить пропускную способность доставки.

Управление автоцистернами с биодизельным топливом в режиме «лидер-ведомый»

Генерал утверждает, что «оперативное преимущество заключается в обеспечении большей выносливости на все более длинных расстояниях при большем объеме материальных средств, что повышает эффективность эксплуатации. Амбиции RAS также включают в себя небольшие автономные системы, такие как безэкипажные аппараты, которые могут быть оптимизированы для выполнения логистических задач «последней мили», например, для распределения препаратов крови и критически важных запасных частей».

С.Хатчингс пришел к выводу, что «все это требует интеграции датчиков для обеспечения сбора и использования данных в стандартах и объеме, которые еще не применялись на поле боя». Однако он осознает необходимость понимать ответственность за логистику при эксплуатации этих систем: «Поддержание устойчивой цепочки поставок автономных систем будет иметь важное значение, как и все более тесная интеграция наших отраслевых партнеров. Также ясно, что необходимо провести дискуссию о том, как навыки могут быть переданы военнослужащим, если это необходимо в условиях кризиса, иначе мы не сможем обеспечить поддержание работы автономных систем и их ремонт в зоне конфликта».

Ветеран операции «Иракская свобода», обладающий глубокими знаниями, – Майкл П. НУНАН, доктор философии, старший научный сотрудник базирующегося в США Института исследований внешней политики (FPRI), утверждает, что «по мере развития технологий автоматизация грузовых автомобилей приобретает важное значение как для гражданской промышленности, так и для военных. Хотя некоторые виды применения этой технологии будут перекрываться — повышая безопасность доставки предметов снабжения и материальных средств на большие расстояния, — в их использовании также будут большие различия. Ни гражданские, ни военные не будут полностью управлять инновациями и распространением технологических достижений в этом пространстве».

М.Нунан предлагает не думать о какой-либо автоматизации автомобилей как о простой замене людей безэкипажными системами: «Этот процесс, особенно в военных условиях, почти наверняка будет представлять собой объединение человека и машины для быстрой, точной и безопасной доставки грузов по территории, передвижение по которой может быть затруднено вражескими силами, криминальными элементами или перемещенными лицами. Способность экипажа управлять транспортными средствами по мере необходимости, защищать автоколонны и выполнять необходимое техническое обслуживание будет иметь решающее значение. Можно также подумать о сценариях, в которых система, управляемая человеком, могла бы дистанционно управлять другими транспортными средствами».

Тестирование автономных транспортных средств на полигоне

Выход за рамки исследований и разработок

Автоматизация военных грузовиков – это не просто вопрос чистых исследований и разработок или научно-фантастической гипотезы. Например, в 2011 году армия США развернула на полях сражений в Афганистане автомобиль системы поддержки боевых действий Squad Mission System, также известный как Ox. По утверждению М.Нунана, опыт показал, что «эти машины с дистанционным управлением способны выполнять такие задачи, как доставка боеприпасов силам специальных операций в условиях опасности или строительных материалов подразделениям на пересеченной местности».

Те, кто рассуждает о чистой автоматизации, могут легко представить определенные сценарии, в которых она могла бы принести пользу. Взгляд М.Нунана на это прост: «Можно было бы доставлять грузы через особо враждебные территории, что позволило бы снизить риски потерь от артиллерийских залпов или высокоточных ударных систем. Другим вариантом была бы доставка грузов через территорию, загрязненную ядерной, химической, биологической или радиологической опасностью, хотя дезактивация систем все равно была бы необходима».

Автономное вождение грузовиков армии США в Форт-Худе

Относительно будущего АТС, утверждается, что еще «остается долгий путь к коммерчески прибыльным и масштабируемым автономным транспортным средствам без водителя. Тем временем усовершенствованные системы помощи водителю нового поколения, системы «лидер-ведомый» и другие решения для подключенных транспортных средств могут получить более широкое коммерческое распространение. И этот процесс идет полным ходом, несмотря на общие макроэкономические трудности. Тип решений «человек в цикле» также дополняет более длительный процесс разработки коммерчески жизнеспособных индивидуальных беспилотных транспортных средств».

Хотя некоторые компании по производству автономных транспортных средств продолжают рекламировать краткосрочные коммерческие планы развертывания, ожидается, что для каждой такой крупной АТС-компании, стремящейся внедрить полноценные системы, могут потребоваться дополнительные инвестиции в размере десятков миллиардов долларов. Кроме того, потребуется десятилетие или больше, чтобы полностью необитаемые индивидуальные транспортные средства стали коммерчески прибыльными и масштабируемыми на открытых дорогах и в неконтролируемой среде.

На рынке может начаться расплата, которая может быть особенно суровой для АТС-компаний, которым не удается разработать продукты со значительным промежуточным доходом или альтернативные долгосрочные источники капитала. В настоящее время набирает обороты масштабная перетряска и консолидация компаний, при этом у нескольких крупных компаний дела идут плохо. Для тех АТС-компаний, которые способны выжить и адаптироваться, продукты частичной автоматизации или связанные с ними решения также могут стать важными ступеньками на гораздо более долгом пути к прибыльным полностью беспилотным системам.

По утверждениям экспертов за последние годы многие компании начали разрабатывать промежуточные продукты, которые могут быть внедрены в ближайшем будущем, такие как усовершенствованные системы помощи водителю (Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS), системы безопасности и автоматизации, повышающие безопасность водителей-людей, системы, требующие интенсивного прямого контроля со стороны удаленных операторов-людей, и системы автоматизации только для использования в строго контролируемых средах, таких как стоянки грузовиков/прицепов, частные дороги для добычи полезных ископаемых/лесозаготовок, контролируемые маршруты между складами, участками добычи полезных ископаемых, строительными площадками и сельскохозяйственными полями.

Руководители Министерства обороны США и других военных ведомств видят долгий срок до полного внедрения полностью беспилотных автономных транспортных средств. Такие АТС сосредоточены на практичности и безопасности автоматизированных систем «человек в цикле», таких как транспортные средства со смесью функций «лидер-ведомый», ADAS и индивидуальных возможностей автоматизированного транспортного средства. Предполагается, что дальнейшее внедрение этих типов военных систем, в значительной степени поддерживаемых производителями оборудования и поставщиками с аффилированными коммерческими предприятиями, дополнит коммерческую разработку и внедрение аналогичных решений.

Оборонным организациям предстоит долгий и извилистый путь, ведущий к масштабируемым автономным автомобилям без водителя. Тем временем системы помощи водителю нового поколения, системы «лидер-ведомый» и другие решения для подключенных транспортных средств могут быть внедрены более широко, и этот процесс идет полным ходом.

По материалам ресурса euro-sd.com