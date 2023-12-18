Военные автономные транспортные средства. Часть I.

По мере того, как военные по всему миру тестируют и внедряют новые автономные транспортные средства (autonomous vehicl, AV, далее также – АТС), коммерческие предприятия разрабатывают инновационные решения, которые могут изменить поле боя как в больших, так и в малых масштабах.

В конце 2022 года BAE Systems Australia поставила две полностью автономные машины для демонстрации ‘симуляции поля боя’ для австралийской армии. Это лишь еще одна веха в череде подобных заявлений, включая сделанное в конце 2021 года сообщение о том, что Министерство обороны Австралии завершило серию дорожных испытаний армейской технологии автономных грузовиков. Целью данного проекта является развитие парка АТС с использованием технологии «лидер-ведомый».

Параллельно Австралийский совет по дорожным исследованиям сотрудничает с Институтом исследований интеллектуальных систем и инноваций (IISRI) Университета Дикин в рамках соответствующего проекта. Цель состоит в том, чтобы спроектировать и построить то, что военные называют «автономной колонной (конвоем) ‘лидер-ведомый’» с улучшенным обходом препятствий. В настоящее время разрабатывается и тестируется в нескольких местах колонна из нескольких автономных транспортных средств. Одним из важных мест, где проводятся испытания, является база ВВС Великобритании Пойнт Кук (Point Cook) в западной части Мельбурна.

Внедрение АТС на протяжении многих лет было главной целью как гражданского, так и военного секторов. Один из американских специалистов, Брайан КЛАРК, старший научный сотрудник Института Хадсона, заявил, что, несмотря на этот спрос, АТС «не смогли достичь зрелости из-за присущей им сложности условий вождения, которая охватывают все – от четко очерченных магистралей до хаотичных городских улиц и проселочных дорог без опознавательных знаков». Однако, как отмечает Б.Кларк, «технологии помощи водителю значительно повысили безопасность транспортных средств, по сути, разбив автоматизированное вождение на набор отдельных задач, которые поручаются транспортному средству или водителю в зависимости от того, кто подходит лучше».

Совместное предприятие Rheinmetall-MAN в 2022 году, на учебном полигоне армии США Графенвер в Баварии продемонстрировала возможности технологии «лидер-ведомый», используя два военных грузовика Rheinmetall-MAN HX2, оснащенных комплектом автоматизации.

Аргумент Б.Кларка заключается в том, что «управление скоростью, направлением движения и выравниванием полосы движения – это задачи, с которыми автоматизация справляется хорошо. Принятие решений о том, выезжать ли на стоянку или поворачивать, часто лучше всего оставлять на усмотрение водителя, как показали некоторые широко освещаемые аварии за последние несколько лет».

Американская компания Robotic Research Corp. (RRAI) предоставляет заказчикам из оборонного сектора запатентованные системы «лидер-ведомый». Растущее число коммерческих программ, в которых они участвуют, включают технологии «следования за лидером» и «автоматизированного движения в колонне». Их заказчики занимаются конвоями грузовиков для лесозаготовок и ресурсных дорог, для взвода экспресс-автобусов / шаттлов и для различных других случаев использования в контролируемой среде.

Построение по схеме «лидер-ведомый» взвода бензовозов, работающих на биодизельном топливе, представляет собой первое применение автономных бензовозов в США.

Высокопоставленные чиновники Министерства обороны США и другие сосредоточены на приобретении автоматизированных систем типа «человек в цикле» и «лидер-ведомый». В настоящее время разработка и эволюция автоматизации коммерческих грузовиков идет быстрыми темпами, отчасти благодаря масштабному вливанию венчурного финансирования за последние шесть лет. Эта работа в частном секторе сосредоточена на продвижении технологий, которые позволяют использовать то, что эти компании называют «решениями для автоматического следования», «решениями для следования за лидером» и «подключенными транспортными средствами».

Оборонные ведомства и правительства союзников, как внутри, так и за пределами НАТО, наращивают поддержку автоматизированных систем «человек в цикле». Они признают сохраняющуюся важность систем, управляемых человеком, даже несмотря на то, что отдельные автоматизированные транспортные средства разрабатываются для некоторых конкретных случаев использования.

Отраслевые публикации и сообщения СМИ указывают на то, что высшее руководство видит ключевую важность продвижения вперед с внедрением автоматизации «человек в цикле» и «лидер-ведомый», чтобы быстрее внедрить автоматизацию в ключевые эпизоды военных операций: автоколонны с военным снабжением, а также различные виды боевых конвоев. Расширенное внедрение автоматизированных транспортных средств, способных вести колонну/сопровождать лидера, также может дополнять более длительный процесс разработки отдельных автоматизированных транспортных средств / грузовиков, которые могут работать самостоятельно в различных типах условий.

Грузоперевозки – это вариант использования автономных транспортных средств, который позволяет переложить больше задач, связанных с вождением, на транспортное средство. Транспортные склады и распределительные центры, как правило, имеют четко определенную схему движения и находятся недалеко от основных автомагистралей с минимальным городским трафиком между ними. В результате люди-операторы могут переложить практически все задачи, связанные с вождением, на систему управления автомобилем и сосредоточиться на наблюдении.

Решение проблем переходного периода

Армия США настойчиво изучает колонны военных транспортных средств. Б.Кларк отмечает, что, в отличие от их гражданских аналогов, таким колоннам «возможно, придется ехать куда угодно, не позволяя автоматике полагаться на известные маршруты, дорожную разметку и правила дорожного движения. Им также часто приходится проезжать по районам, где отсутствует официальная дорожная сеть. Военные США решают эту проблему с помощью технологии автоматизации, которая позволяет ведущему транспортному средству, управляемому водителями, вести автоматизированные транспортные средства по маршруту».

Это уменьшает количество необходимых водителей-людей и снижает риск для солдат. Для обеспечения связи между транспортными средствами, разделенными препятствиями, такими как здания или рельеф местности, согласно Б.Кларку, «армия использует беспилотники в качестве ретрансляторов связи. Во многих из этих экспериментов автоматизация в головном транспортном средстве позволяет водителю-человеку в основном сосредоточиться на принятии решений относительно того, куда ехать, в то время как грузовик справляется с задачами объезда препятствий и предлагает маршруты, используя вспомогательные средства для принятия решений, подобные картам Google».

По словам Саги ЭВБЕНАТЫ (Sagie Evbenata), старшего аналитика-исследователя Guidehouse Corp., «продолжающийся переход на автоматизированные, автономные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов меняет способы передвижения людей и товаров в глобальном коммерческом и оборонном сообществах — традиционные границы заправки, хранения и использования транспорта пересматриваются». Кроме того, меняющийся климат и учащение экстремальных погодных условий создают настоятельную необходимость для компаний и военных адаптировать возможности миссий к использованию устойчивого оборудования и установок.

Касательно оборонных вопросов, местным командирам придется оценить влияние внедрения этих новых возможностей транспортных средств и потребностей в их повседневную деятельность. С.Эвбената отметил, что «эти транспортные средства потребуют обновления существующей инфраструктуры и операционных процедур, особенно в области парков (типов транспортных средств), видов топлива (включая электроэнергию) и объектов (например, альтернативной заправочной инфраструктуры). Эти обновления также будут иметь решающее значение для того, чтобы новые автономные транспортные средства могли выполнять свою миссию, создавая при этом более устойчивую инфраструктурную сеть».

Для сохранения передовой и современной армии, состоящей из человеко-машинных команд, британская армия к внедрению новейших военных технологий применила подход «Робототехника и автономные системы». С.Эвбената заявляет, что «ключевой целью является минимизация риска для жизни людей за счет расширения развертывания автоматизированных воздушных и наземных систем. В результате армия участвует в ряде исследовательских проектов по оценке и разработке автоматизированных технологий, обладающих военным потенциалом».

Автомобили HMMWV армии США в составе колонны автономных транспортных средств. Считается, что регулярная автоматизация конвоирования обеспечила бы значительные преимущества военным по всему миру.

С.Эвбената приводит один из примеров этого: проект «Тезей» (Theseus), который «направлен на выявление беспилотных наземных и воздушных технологий для обеспечения доставки военных грузов для «последней мили», таких как боеприпасы, продовольствие и другие критически важные предметы на поле боя». В рамках этого британская армия разрабатывает и оценивает необитаемые наземные транспортные средства, способные перевозить грузы по бездорожью в условиях повышенного риска. Он указывает, что армия заключила партнерство с Rheinmetall для модернизации автоматизированных систем на базе искусственного интеллекта в некоторых из своих легких ударных и разведывательных внедорожниках Polaris MRZR-D4.

Кроме того, британская армия тестирует роботизированные многоцелевые тактические транспортные средства (Multi-Utility Tactical Transport, MUTT), которые, в дополнение к перевозке пехотного снаряжения, обеспечивают разведку и обнаружение целей. MUTT могут конфигурироваться для передвижения полуавтономно или с помощью дистанционного управления.

Специалисты приходит к выводу, что с ростом числа автоматизированных военных транспортных средств потребность в защищенной коммуникационной инфраструктуре становится все более важной. В центре внимания находятся коммуникационные технологии, такие как мобильные одноранговые сетевые каналы передачи данных и «интернет вещей на поле боя» – «для подключения армейского персонала и интеллектуального оборудования к надежной сети», что считается жизненно важным в зонах боевых действий.

Продолжение следует…

По материалам ресурса euro-sd.com