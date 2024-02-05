Херш заявил о желании Зеленского уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом

Журналист считает, что именно эти секретные обсуждения побудили главнокомандующего ВСУ признать, что конфликт зашел в тупик

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за того, что он тайно обсуждает с Западом перспективы прекращения огня и завершения украинского конфликта. Об этом сообщил в четверг в блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Как полагает ряд американцев, Зеленский хочет уволить своего главнокомандующего, поскольку знает, что Залужный с прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести секретные переговоры с американскими и западными чиновниками о том, как лучше прийти к прекращению огня и согласовать конец войны с Россией", - написал Херш.

Журналист убежден, что именно эти секретные обсуждения побудили Залужного признать в статье для британского издания The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик.

При этом неназванный американский чиновник в беседе с Хершем охарактеризовал конфликт Зеленского и Залужного, как "старомодную борьбу за власть". "Конечно, Зеленский знал, что Залужный имел дело с Западом, но Зеленскому настанет конец, если он попытается продолжать идти своим курсом с армией, которая находится на стороне генерала [Залужного]. Его ожидает мятеж", - сказал источник Херша.

29 января бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По данным экс-депутата, в связи с этим офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров информировал, что Зеленский не увольнял Залужного. Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Американская газета The Washington Post 31 января сообщила, что Зеленский уже принял решение об отставке Залужного, хотя объявление о ней может быть отложено на какое-то время. Позднее CNN уточнил, что указ об отставке главкома будет подписан уже до конца текущей недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.