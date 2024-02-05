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ТАСС

Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО

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Самоходный 82-мм миномет "Дрок"
Самоходный 82-мм миномет "Дрок".
Источник изображения: Виктор Бодров/ ТАСС

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новейший самоходный миномет "Дрок", недавно переданный в войска в рамках экспериментальной партии и уже примененный в ходе специальной военной операции (СВО), получит улучшения защиты и доработки по технической части. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации "Ростех".

"По результатам апробации в различных условиях применения получены первые отзывы и впечатления от новой боевой машины. Разработчики и изготовители "Дрока" проанализируют и внедрят переданные предложения по доработке технической части, а также связанные с повышением удобства работы, улучшения обитаемости и защищенности машины", - сообщили там, добавив, что в целом получили на машину положительные отзывы.

В Ростехе отметили, что "Дрок" оснащен современной системой управления огнем, это значительно облегчает работу военнослужащих. "Особое внимание разработчики уделили безопасности экипажа: огонь можно вести, не выходя из машины, имеющей хорошую противопульную и противоминную защиту", - рассказали в госкорпорации.

О передаче в войска экспериментальной партии машин "Дрок" в Ростехе сообщали в августе 2023 года. Позже начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) генерал-лейтенант Дмитрий Клименко рассказал о том, что машина подтвердила высокие тактико-технические характеристики в ходе опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО.

Комплекс "Дрок" создан на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" и предназначен для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Масса "Дрока" - 14 тонн, экипаж - 4 человека, дальность стрельбы - от 100 метров до 6 км. Переход миномета из боевого положения в походное занимает менее минуты, огонь можно вести, не выходя из машины. "Дрок" также оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым минометом 2Б24, который может применяться пешим расчетом вне машины. 

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Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Проекты
Тайфун
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